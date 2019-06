Modelo dice que Neymar es un drogadicto

La acusación por supuesta violación de la modelo Najila Trindade contra el crack brasileño Neymar Jr. sigue dando más revelaciones. La última, fue la conversación en whasapp de la víctima con su ex abogado, difundida por la cadena Record Tv de Brasil donde la brasileña califica al jugador del PSG como drogadicto, entre otras cosas.

#purapasion ���� La joven alegó que alguien entró de forma ilegal en su domicilio de #SanPablo y le robó un reloj, dinero en metálico y la tableta donde almacenaba el vídeo grabado por la propia Mendes el 16 de mayo. Lee la nota completa aquí ��https://t.co/oIDWBkXBn2 — Diez (@DiezDeportes) 8 de junio de 2019

El diario Marca de España recoge la conversación donde Najila le dice a su ex abogado: "¿Debo hacerme el examen médico hoy? Creía que no volvía a Brasil viva. Iba a denunciarlo en París, pero tuve miedo, allí sola. Está loco. ¡Dios mío!".

El jurista responde: "La ley te protege, si tienes fotos eso ya basta. Cuando te relajes un poco me mandas el material". "No quiero exponerme", contesta ella.

"Él me golpeó e incluso me hizo fotos de mi nalga golpeada. Debe ser para jactarse con los amigos. Al día siguiente yo le golpeé porque no me iba a llevar este enfado a casa ni muerta", brinda más detalles Najila.

"Él me golpeó y me violó, estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en los mensajes. Es un adicto a las drogas, violento, que necesitaría estar preso o internado. No tiene condiciones para estar en la sociedad, es una amenaza para él mismo", confesó la modelo brasileña que acusa de violación al futbolista del PSG.

De acuerdo a Marca, el primer abogado que contactó la modela decidió romper su asesoría tras la impulsiva reacción de Najila por su deseo de publicar el video. "Voy a publicar el vídeo. No quiero que Neymar salga limpio y siga feliz jugando y yo sufriendo estrés. No pienso sufrir sola", escribió la brasileña.

El jurista se molestó y respondió: "La justicia tiene su camino pero si usted la quiere hacer con sus manos lo mejor es que se busque un nuevo abogado". Najila afirma "Yo también lo creo".

El primer abogado de la brasileña mencionó que fue víctima de amenazas y ella contesta afirmando que su única intención es cuidar de su hija en paz.