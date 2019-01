Oriente Petrolero busca la salida de Pablo Zeballos

No hay vuelta atrás. La dirigencia de Oriente Petrolero negocia la salida del paraguayo Pablo Zeballos, ya que tiene contrato hasta mitad de año, pero el DT Mauricio Soria lo descartó argumentado que no está en buen estado físico. Lo observó durante el entrenamiento matutino del martes y en la tarde avisó que no está en sus planes.

Zeballos ya había anunciado que se iba, pero al final quiso mostrarse a Soria, pero no pasó el ‘examen’. “Nos dijo que no lo tomará en cuenta, que busquemos la forma de rescindir con él”, aseguró a DIEZ.bo el vicepresidente deportivo del club, Carlos Pontos. El paraguayo será el cuarto extranjero, de los seis que estuvieron en el Clausura 2018, en irse. Dejaron la institución refinera Jorge Paredes, Matías Duffard y Maxiliano Freitas (prestado al Águilas Doradas de Colombia por un año).

Pontons añadió que Soria les pidió un jugador con ritmo, en lugar del guaraní, ya que el torneo Apertura 2019 está en marcha y no hay tiempo para perder. “Soria pidió que contratemos un futbolista que esté activo”, indicó. La directiva busca cerrar la llegada de un atacante argentino o de un panameño para reforzar la temporada 2019.

Por la misma puerta

Si bien el uruguayo Marcel Román y el argentino Patricio Vidal siguen entrenándose en el campamento refinero porque están vinculados al club hasta mediados de este año, no serán tomados en cuenta por Soria, así que la dirigencia también negocia sus salidas. Si es que las conversaciones llegan a buen puerto, Oriente terminará con su ‘limpieza’ y encarará el resto del año con ‘caras nuevas’.