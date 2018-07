Periodista que fue echado por Escobar recibe amenazas de hinchas

Centenares de ofensas, insultos e incluso amenazas de muerte, es lo que han recibido los periodistas Álvaro Rodríguez y Carlos Mendoza luego de que se hiciera viral el video en el que se ve al capitán de The Strongest, Pablo Escobar, enfrentarlos y luego pedirles que se retiren de una conferencia de prensa. "Te invito a que te retires para que no tengamos problemas. No entren más acá (club The Strongest)", le dijo el futbolista a ambos comunicadores. Previamente, hizo escuchar un audio en el que se oía como Mendoza y Rodríguez, se referían de manera jocosa a la derrota que sufrió el Tigre en la final que jugó ante Wilstermann por el torneo Apertura.

Uno de los afectados contó a Diez.bo que después de que estas imágenes fueran hechas públicas, la seguridad de su familia se puso en riesgo. “Colocaron en las páginas de Facebook de la barra de The Strongest mi dirección y el número de la placa de mi vehículo, no puedo salir a la calle, temo por mi seguridad y por la de mi familia. La gente no entiende que esto se está saliendo de control”, manifestó.

Contó también que el lunes, en horas de la noche, estuvo a punto de ser agredido físicamente por un grupo de personas que se identificaron como seguidores del club aurinegro. “Esta situación es incómoda para mí, no me siento bien, lo que pasó me afecta bastante”, comentó; sin embargo, el periodista descartó iniciar alguna acción legal en contra del capitán atigrado por haberlo expuesto de manera pública y que esto haya derivado en actos de violencia sicológica.

El pronunciamiento de la ANP



“El artículo 25 de la Constitución Política del Estado (CPE) expresa que: son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas, contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. La información y prueba obtenida con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal, señala el parágrafo cuarto del art. 25 de la CPE”, manifestó la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), mediante un comunicado en el que respaldó a ambos periodistas.



(Video de la conferencia de prensa)



Pide que no haya violencia



Luego de su declaración pública, el capitán de The Strongest Pablo Escobar, emitió un comunicado en el que ratifica su condena al comportamiento que tuvieron los comunicadores, pero a su vez, pide a los hinchas parar todo tipo de violencia.

"Queridos hinchas atigrados, quiero hacer conocer que como grupo tomamos la decisión de no tener más comunicación ni atender notas con dos personas miembros de medios de comunicación quienes realizan la cobertura diaria del club (...) como capitán hice conocer esta determinación. Nuestra intención y único objetivo es evitar cualquier tipo de inconvenientes, de ninguna manera queremos incitar a la violencia en contra de estas personas, por el contrario repudiamos las represalias que se están tomando", dice parte del comunicado.