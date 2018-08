‘Pochi’: “Ya no podemos trabajar juntos”

“Ya no podemos trabajar juntos”, así de claro fue el volante de Wilstermann Cristian ‘Pochi’ Chávez, después de la gresca que tuvo con el ayudante de campo Thiago Leitao, en el partido de su equipo frente a San José. El exBoca Juniors sostendrá una reunión con el presidente del club, Gróver Vargas, para determinar el futuro de esta relación que de momento está tirante.

Chávez habló con el programa La Oral Deportiva de Argentina y dio su versión sobre el bochornoso hecho, que sucedió en el estadio Municipal de Sacaba. “Le recriminé el cambio al ayudante de campo, él me dijo que los cambios los hace el técnico que estaba arriba, nos pusimos cara a cara y me metió una piña”, contó Chávez al inicio de la tarde de este viernes.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ:

“Estoy muy triste por lo que pasó ayer. Si no era por mi compañero, me rompe todo. Fue una falta de respeto hacia mí. Si yo le pegaba una piña, me tenían que echar del club. No lo puedo mirar a la cara, hablar ni saludarlo más. Me voy a reunir con el presidente para ver qué decisión tomamos. Él me quiere mucho", expresó Chávez, apenado por la situación, que causó revuelo en el mundo del fútbol.

El ex xeneize aseguró que en 20 años de carrera es la primera vez que le pasa algo así y que ve una tarjeta roja. “Tuve un problema así con el anterior técnico, pero solo le recriminé el cambio, pero (mi molestia) es por lo que hago día a día en el entrenamiento”, dijo Chávez, después de una tensa jornada, a pesar de que los aviadores le ganaron a San José por 3-1.

A ESTO SE REFIERE EL 'POCHI': Chávez encaró al asistente de Wilster

“Acá yo me gano el lugar, soy campeón. Pasaron cosas en el entrenamiento y no fui respetado, como soy tímido y nunca digo nada, pero exploté ahí (en el partido) y recriminé el cambio. Él me tiró una piña que me pudo lastimar. Se ve en los videos que yo no hice nada, es él quien me empuja y me pone una piña”, remarcó.

MIRA EL VIDEO DEL MOMENTO:

Silencio total

Hasta el momento la dirigencia del club cochabambino no se ha manifestado oficialmente, es más, anunciaron una conferencia de prensa por el caso de supuesto racismo contra Serginho en el estadio Samuel Vaca Jiménez, pero después retrocedieron porque el tema ‘Pochi’-Leitao, está latente. ¿Alguno será despedido? ¿Se va el jugador o el ayudante de campo? Son preguntas que aún no tienen respuesta.

¿Qué pasó?

A los 62’, del partido Wilstermann – San José, Leitao decide cambiar a Chávez para que ingrese Lucas Gaúcho. El argentino sale molesto, le reprocha a Leitao por sacarlo y recibe un golpe del colaborador de Peña, que lo estaba reemplazando porque el entrenador está suspendido.

El árbitro Alejandro Mancilla decide expulsarlos a ambos. Leitao se fue junto a Peña, que estaba en el coliseo del escenario deportivo, mientras que Chávez se dirigió al vestuario. En el incidente tuvieron que intervenir Alex Arancibia, Fernando Saucedo, otros miembros del cuerpo técnico y la Policía que resguardaba el lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Leitao y Chávez explotan en pleno partido de Wilster

Leitao se disculpó

Thiago Leitao les pidió disculpas a la institución aviadora, a la hinchada y a Chávez en su cuenta de Facebook. “En toda mi carrera profesional como jugador y ahora como parte del cuerpo técnico nunca he tenido ni vivido una situación tan lamentable como la ocurrida esta tarde”, posteó el brasileño. Su publicación tuvo más de cien comentarios y fue compartida muchas veces.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Leitao da el primer paso y se disculpa con Chávez

¿Qué dice las normas?

El Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sanciona la violencia en el campo de juego. El artículo 36 dice lo siguiente:

(AGRESIÓN FÍSICA).- El que por cualquier medio agrediere físicamente a otro, por causa de su actividad futbolística o a consecuencia de esta, será sancionado de uno (1) a tres (3) años de suspensión.

Si la agresión antes descrita fuese dirigida contra dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol y sus Miembros, oficiales y oficiales de partido, la sanción se agravará en dos tercios.