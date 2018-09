¿Qué fue de la vida de Sebastián Gamarra, el ‘Pirlo’ boliviano?

Sebastián Gamarra conversó con DIEZ.bo desde Italia. La distancia física que separa al mediocampista con la tierra que lo vio nacer y en la que avivó sus sueños de convertirse en el primer boliviano en jugar en la Serie A y de clasificarse a un mundial con la selección, es de más de 10.000 kilómetros pero, en la era tecnológica, la internet acorta la distancia. Luego de 9 años de permanecer en la Associazione Calcio Milan, su contrato llegó a su fin y se encuentra en una etapa de espera. El 15 de septiembre se vence el plazo para que sea habilitado por una nueva institución deportiva.

El joven jugador, de 21 años, aseguró que no la ha pasado bien en los últimos meses, pero que superar los obstáculos lo han ayudado a crecer. “La carrera del ‘Pirlo’ boliviano está pasando por un momento difícil, de muchos cambios, (pero sabe) que me harán aún más fuerte”, expresó el futbolista. A sus 11 años llegó a Europa –desde Tarija- detrás de su sueño; primero recaló en el Brescia y después en el club de Lombardía.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Conoce a los bolivianos que también nos representan en el exterior

“Justamente este julio terminó mi contrato con el Milán y ahora soy un jugador libre”, reveló Gamarra al portal deportivo más leído de Bolivia. En 2015, debutó con el primer equipo ante el Reggiana en un partido amistoso, ingresó en la segunda etapa. En la siguiente temporada, y después de portar el cintillo de capitán del Milan Primavera, fue prestado al FeralpiSalò hasta este semestre, colores en el que no tuvo una buena estadía por diferencias con la dirigencia.

Sin contacto

Después de dos convocatorias a la selección boliviana, para la Copa América de Chile 2015 y para las eliminatorias sudamericanas, el mismo año (contra Uruguay y Ecuador), Gamarra no ha tenido un nuevo contacto con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). “Por el momento, no hablé con nadie de la federación, pero sé que con paciencia y trabajo llegará la oportunidad de defender nuestros colores”, aseguró el jugador, que no apareció en la lista de la Verde para los amistosos ante Arabia Saudita y, posiblemente, ante Kuwait, que se jugarán entre el 3 y el 11 de este mes.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a los más ‘chicos’ del fútbol boliviano

Sobre la designación de César Farías como entrenador del combinado nacional, que ya está encaminada dijo que: “Lo felicito al profe Farías y me alegra mucho que posiblemente sea él el que tome las riendas de la selección”. Gamarra solo ha jugado con los colores del país ante Argentina, en un partido amistoso que se disputó en Córdoba, previo al torneo oficial de las selecciones que organizó Conmebol en 2015.

“El debut con la selección fue una bendición y un regalo que me dio la vida. Siempre estaré agradecido con todos los que me ayudaron a que ese día esperado llegara”, indicó Gamarra, que también fue llamado por Julio César Baldivieso para dos encuentros internacionales, pero no le dio minutos.

Seguirá en la lucha

Sebastián no ha debutado a escala profesional, pero está tranquilo porque cree que todo tiene su momento. “Cada jugador tiene su proceso y justamente estoy en esa etapa”, aseguró y además no descartó jugar en la División Profesional de Bolivia, ya que le atrae disputar una Copa Libertadores.

A lo largo de los años, sigue firme tras sus objetivos y seguirá en la lucha para cumplirlos. “Mis sueños siguen intactos y son dos: ser el primer boliviano en jugar en la liga italiana (Serie A) y clasificarme a un mundial con la selección”, concluyó el ‘Pirlo’ boliviano, que estableció su nombre, como marca, desde 2015.