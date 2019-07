¿Qué pasó con Romel Quiñónez en El Alto? La información oficial de parte del médico de Oriente Petrolero, Jeus Salvatierra, fue que el arquero sufrió una pequeña molestia muscular; sin embargo, el departamento de prensa del mismo club comunicó que fue una descompensación. Las imágenes tienen coherencia con el primer informe.

Salvatierra descartó en Los Más Buscados de DIEZ que a Quiñónez le hubiera afectado la altura, en el partido frente a los millonarios. “Se estuvo hablando de una pequeña descompensación, pero eso no era, fue una molestia que sintió, una sobrecarga fuerte”, dijo el galeno al programa radial de EL DEBER Radio.

Según el profesional, Quiñónez estaba dolorido y no agitado, pero en las imágenes se ve que cuando lo socorren en ningún momento examinan sus piernas. Al contrario, se preocupan porque esté estable, le ponen un algodón en la nariz, le toman el pulso y después se muestra con la cabeza afectada.

Además, Salvatierra contó que el llegar sobre la hora al partido (tuvieron un retraso de 15 minutos), no sintieron los 4.090 msnm del estadio Municipal de El Alto. Sobre el final del contacto, el médico indicó que “complica la altura en los últimos minutos, no hay que decir que no afecta”.

Sin embrago; el primer informe que lanzó el departamento de prensa de la institución refinera fue que “Romel solo tuvo una pequeña descompensación, informe del médico, nada grave gracias a Dios”.

Quiñónez será sometido a una ecografía, según Salvatierra, para saber la gravedad de su lesión. Todo apunta a que estará de titular frente a Destroyers este domingo (19:30), en el Tahuichi.