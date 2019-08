¿Qué pasó con la menonita y el Valencia?

Todo apunta a que el futuro de Emilie Doerksen puede cambiar en pocos días. La presidenta de Mundo Futuro, Marisol Negrete, club al que pertenece la futbolista, anunció que harán todas las gestiones para que retorne a España para probarse en el Valencia CF. Según la misma directiva, correrá con los gastos de pasaje y estadía, con la esperanza de que fichen a la jugadora.

Negrete contó que se trasladará la siguiente semana al Viejo Continente para acompañar a Emilie en su ensayo en el plantel del Valencia Féminas B de la categoría segunda Pro Reto Iberdrola y así termine de convencer a los directivos que la vieron en sus actuaciones durante el Cotif, con la selección sub-19. “Como presidenta y dueños de Mundo Futuro (con su esposo) ya conversamos con sus papás”, dijo a DIEZ.bo.

Además, afirmó que Emilie no está disputando la Copa Simón Bolívar porque se está poniendo al día en sus deberes del colegio. También quieren que tenga un buen descanso para que llegue en buenas condiciones a la ciudad española. “Ella ha quedado muy contenta”, expresó Negrete, un día después de haber visitado la casa de la jugadora.

Emilie retornó al país con el resto de la delegación el lunes, ya que, según la explicación que brindó la directora de la FBF, Lily Rocabado, cuando viajaban de Madrid a Santa Cruz la institución española no siguió el proceso regular para que la futbolista sea observada en entrenamientos oficiales.

"No es nomás agarrar y decir yo quiero a esas jugadoras que se queden a prueba, algo verbal, no. No es ese el procedimiento. Les indiqué que ellos tenían que mandar una carta mostrando el interés por las jugadoras, vía federación, y nosotros comunicarles a los clubes que son dueñas de estas jugadoras, esto no sucedió y por lo tanto las chicas vuelven con nosotros", explicó Rocabado.

Mientras que Negrete indicó que la FBF no se comunicó con el club para recibir la autorización o la negativa. “Yo con todo gusto lo hacía (de dar el visto bueno) porque cómo no quería que una de nuestras jugadoras llegue lejos”, expresó Negrete, pero dejó en claro que quiere pasar la página y dejar en el olvido el mal entendido.

Negrete espera que le confirmen hasta cuándo pueden esperar a Emilie en el Valencia. “Nosotros tuvimos una reunión anoche (miércoles) con su mamá. Ella estaba bastante triste y desmotivada”, relató Negrete.

DIEZ conversó con la progenitora de Emilie, Lena, quien confirmó que apoyará a su hija, junto a su esposo. “Sí, nosotros estamos de acuerdo”, dijo.

También Cielo

La titular del equipo cruceño indicó que su intención también es que la jugadora del trópico cochabambino Cielo Veizaga también cumpla con la prueba, ya que fue invitada junto a la menonita. “También la queremos llevar a Cielo”, remarcó Negrete.

Doerksen y Veizaga fueron observadas en el torneo amistoso internacional que las Guerreritas de la Verde disputaron en L’Alcudia, dentro de la planificación Federación Boliviana de Fútbol para fortalecer el fútbol femenino. Tres dirigentes del Valencia valoraron su talento innato.