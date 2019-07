Se suspendió el partido Sport Boys-Destroyers

No se abrieron las puertas del estadio Samuel Vaca de Warnes. Foto: Jorge Uechi

Juan Nelio García, árbitro central del partido que estaba previsto para este sábado, a las 17:15, suspendió el encuentro porque se encontró con las puertas cerradas del estadio Samuel Vaca Jiménez de Warnes. El juez sostuvo que realizará un informe reportando esta situación y pidiendo explicación de por qué "no se presentaron los dos equipos". La figura es distinta al walk over que dio Aurora a Guabirá esta misma jornada.

La terna de árbitros, liderada por García, llegó 45 minutos antes del encuentro -como indica la norma- y no logró ingresar al recinto. "Se suspende el partido. Elevaremos un informe. No se ingresó al estadio porque las puertas estaban cerradas y los dos clubes no se presentaron", dijo García, quien tiene 48 horas para entregar el documento.

#purapasión El árbitro del partido, Quintana, le informó al capitán de #Aurora que "no se juega por ausencia del Guabirá". Más información aquí ����https://t.co/1xcS1L1Bcn — Diez (@DiezDeportes) July 20, 2019

La Alcaldía de Warnes no aprobó la apertura de las puertas del escenario deportivo, ya que no hubo la solicitud del equipo local (Sport Boys). Con esta figura, el compromiso es pasible de reprogramación.

“Nosotros no damos walk over, solo elevamos un informe y las autoridades (Comisión Técnica de la División Profesional) serán las que tomen las determinaciones”, indicó García, desde afuera del estadio warneño.