Quiñónez busca rescindir su contrato con Bolívar

Sin dar detalles de los motivos, Romel Quiñónez aseguró a DIEZ que busca rescindir contrato con Bolívar y espera que en las próximas horas se concrete. Su representante, Rodrigo Osorio, siguió la misma línea y manifestó que el cruceño quiere terminar un ciclo en la academia. Se espera que el presidente de Baisa, Marcelo Claure, se manifieste oficialmente en su Twitter.

Quiñónez aseguró que se reunió con los dirigentes y les explicó el por qué quiere dejar la academia paceña. “Estoy en negociaciones para rescindir, las negociaciones están avanzadas. Son cosas personales (las que lo llevan a tomar esta decisión), que se las expresé a ellos, ya lo saben”, reveló a DIEZ el portero nacional. El portero quiere terminar su ciclo, que inició en 2010.

“Vamos a tratar de firmar la salida”, remarcó el arquero, que no jugó la ida ante San José porque fue expulsado en el clásico paceño y tampoco disputará la vuelta. “Estamos a la espera de ello”, dice Quiñónez, que es uno de los pocos porteros consolidados en el país. Su contrato es hasta 2019, pero quiere adelantar su salida. En 2017 estuvo a préstamo en Oriente Petrolero por un torneo.

En La Paz lo oficializan

Medios de la sede de Gobierno dieron por hecho que Quiñónez no iba más en el equipo celeste, pero su empresario indicó que no es verdad. “Romel manifestó su intención de terminar un ciclo en Bolívar, pero aún no hay nada oficial”, remarcó Osorio. Su versión es similar a la de un dirigente de la institución deportiva, que prefirió quedar en el anonimato.

Ni bien se habló de fin de la era Quiñónez en Bolívar, se empezó a especular sobre su futuro: ¿Oriente Petrolero, Wilstermann o un club del exterior? Lo cierto es que mientras Claure no lo oficialice, el portero no puede negociar con ninguna otra institución.