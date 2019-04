Rivaldo, ex jugador del Barcelona, ha asegurado que "no le decepcionó que Griezmann no fichara por el Barcelona", porque estar a la sombra de Leo Messi "es difícil".

El brasileño, actual embajador de Betfair, afirmó que "cada jugador tiene su manera de mirar" y que el jugador francés "ha preferido jugar en el Atlético de Madrid, porque es un gran equipo", además hay muchos grandes jugadores en el Barza y estar a la sombra de Messi es difícil, motivo que cree fue la razón para que no se diera el fichaje del delantero rojiblanco.

"Un campeón del mundo que me gusta mucho como juega. Y por ser campeón del mundo, es el más importante", fue el argumento que utilizó Rivaldo para justificar el fichaje que al final no pudo darse por los blaugrana.

En unas declaraciones a Betfair, Rivaldo también justificó a Gerard Piqué, por sus manifestaciones en el programa La Resistencia, en las que aseguró que tiene más patrimonio que el Espanyol. "Hay momentos que tienes que ser polémico, tienes que hablar. Un jugador no se puede quedar siempre callado" El exjugador brasileño agregó que "Piqué tiene sus características, su forma de ser" y sobre si puede ser el máximo mandatario del club, Rivaldo destacó: "Si tiene ganas, seguramente pueda ser un gran presidente", aunque "en el futuro no sabes qué va a pasar".

Rivaldo también habló sobre su excompañero Xavi Hernández, al que ve como alguien que "puede ser un grandísimo entrenador y hacer lo mismo que hizo Guardiola", y como jugador "pensaba antes de tener el balón qué iba a hacer. Es un grande, un grande que ha tenido el Barcelona". Rivaldo también opinó sobre sus compatriotas, los brasileños Neymar y Vinicius Jr, de los que dijo que tranquilamente podrían jugar juntos en el Real Madrid.

"Todo el mundo sabe que Neymar es un gran jugador y jugando en un club como el Real Madrid, Neymar triunfaría" Sobre el actual jugador del club blanco, Vinicius, Rivaldo afirma que "tiene mucha presión para ser un jugador de 18 años" y esto puede ser "muy malo para un jugador". Sin embargo, para el embajador de Betfair "está jugando bien, está jugando bastantes partidos. Ha empezado jugando en el Real Madrid B y ahora está jugando bien".

El Real Madrid no vive su mejor temporada, por lo que ya se habla de futuras incorporaciones al club blanco. Sobre esto, Rivaldo aseguró que "el Real Madrid necesita jugadores de peso. Esta temporada no lo ha hecho bien, necesita una contratación que cambie la situación. El Real Madrid tiene que intentar uno u otro fichaje, en referencia a Neymar o el francés Kylian Mbappé”.