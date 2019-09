Roberto Fernández: “Como jugador, soy muy atrevido”

“Como jugador, soy muy atrevido”, así se describió el lateral izquierdo boliviano Roberto Carlos Fernández que hace poco fichó para el Cultural Leonesa de España y debutó el fin de semana. Aseguró que quiere ser un aporte para su nuevo club demostrando lo que aprendió en Bolivia y quedándose con lo mejor de sus nuevos compañeros.

Fernández, de 21 años, llegó a Blooming en los cursos de verano en poco tiempo le dieron oportunidad en el primer plantel y también fue llamado a la selección boliviana. Después de cumplir con un gran torneo Apertura fue fichado por la institución de la ciudad de León. Milita en la segunda división B del balompié español, en la misma categoría que el boliviano Jorge Carreón (Gimnástic de Tarragona), pero en la primera fase no se enfrentarán porque sus clubes están en diferentes series.

Te dejamos las mejores frases del defensor que dijo en Cultu TV:

Su estadía. Desde mi llegada estuve muy contento, ansioso por conocer cómo es el club, su gente y todas las personas que lo manejan. Me han tratado muy bien, en el poco tiempo que estoy aquí, espero poder devolverles (las atenciones) con resultados y demostrando todo lo que puedo darles.

León, la ciudad. Me gusta mucho la ciudad porque es tranquila, muy linda para vivir y bueno, el club, las instalaciones muy lindas, es un club profesional. Espero estar a la altura de sus expectativas.

Como persona. Me considero una persona tranquila, hablador (que conversa mucho), me gusta jugar (hacer bromas). Cuando entro en confianza todo es risa, pero cuando toca ponerse serio me gusta trabajar muy bien, hacer las cosas lo mejor posible y ser exigido en todo momento.

En la cancha. Como jugador, soy muy atrevido. Me gusta tener siempre el balón por el suelo, no me agrada jugar al pelotazo. Creo que coincide con la idea que tiene el técnico (del Cultural Leonesa) aquí. Espero poder ayudar mucho.

Intensidad. La verdad, me gusta sentirme presionado para exigirme más como jugador. Además, (es importante) el apoyo que debe haber de hincha a jugador para el rendimiento que pueda tener el equipo

Todo fue rápido. La verdad que en poco tiempo subí a primera, me tomaron en cuenta. Aprendí mucho en las inferiores, en el poco tiempo que pude estar. Me ayudó mucho porque llegué al primer plantel con las ideas claras. Los integrantes del cuerpo técnico que me tocaron, estaban muy predispuestos a enseñar más a los jóvenes eso me ayudó bastante.

La selección. Luego pasé por la selección, no tuve mucha continuidad en la Copa América, pero cuando me tocó entrar sentí la diferencia que había entre países y todo el proyecto que se tiene en el fútbol de cada lugar. Con lo que aprendí y la poca experiencia que tengo, espero poder dar lo mejor aquí y ayudar a conseguir el objetivo que tenemos

Al Leonesa. Primeramente, estoy muy agradecido por el club porque me está dando la oportunidad de crecer tanto personal, como profesionalmente y vengo con la ilusión de hacer las cosas bien. Vengo comprometido con el club.

Sus metas. Me gustaría mostrarme tal y como soy. Quiero demostrar lo que aprendí en Bolivia y a quedarme con los mejores conceptos de trabajo de mis compañeros y cuerpo técnico (del Leonesa). Vengo a mejorar (…)