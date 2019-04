El 3 julio de 2018, The Strongest presentaba a Rolando Blackburn como nuevo refuerzo para el torneo Clausura de ese año. El delantero panameño llegó como un desconocido, más allá de que en su país ya tenía un nombre bien ganado a punta de goles.

César Farías lo pidió como refuerzo, pues ya lo tenía bien observado. No se equivocó, el ‘Toro’ rápidamente mostró su chapa de goleador y se metió al bolsillo a la hinchada y a la dirigencia, que luego lo aseguró con un contrato hasta 2021.

Terminó el Clausura del año pasado con 19 tantos, uno menos que los máximos artilleros, Juan Miguel Callejón, de Bolívar, y Jair Reinoso, de San José, que marcaron 20 goles. Pero igual, el panameño dejó claro su pasta.

“Tuve la suerte de adaptarme rápidamente y responder a las expectativas”, señaló Blackburn, que este año pasa por uno de sus mejores momentos de su carrera, por eso tiene objetivos como equipo y también individuales. Sueña con el título para el Tigre, pero además quiere ser el máximo goleador.

Por ahora está en la cima, con 18, aunque sabe que la lucha es intensa con Carlos Saucedo, que ha marcado 17. También confía en poder volver a la selección de su país. El Toro atendió un mano a mano con DIEZ.

–¿Cuál viene siendo la clave para tu buen momento deportivo en el Tigre?

–Creo que mi fe en Dios, el apoyo de mi familia y la unión que existe en el grupo de jugadores que tiene The Strongest.

–¿Este es tu mejor momento? –

Le verdad que he tenido otros buenos momentos, pero pienso que este es especial porque logré un récord histórico, ya que soy el único jugador que le anotó goles a todos los rivales en menos de un año. Eso es motivante, pues es fruto del trabajo.

–¿Cuál es tu trayectoria? –

Siendo breve, comencé en el club Tauro, después salí de Panamá para jugar en Guatemala, luego volví a mi país y al poco tiempo pasé a Europa, al FK Senica, de Eslovaquia. Luego estuve en Saprisa, de Costa Rica, y en Sporting Cristal, de Perú, antes de venir a Bolivia.

–¿Cómo se da tu llegada a The Strongest? –

Fue gracias al profesor César Farías (extécnico del Tigre), que me recomendó porque conocía de mi capacidad, así que él fue clave para que puede fichar para The Strongest. Pienso que ha sido una buena decisión.

–¿Te costó adaptarte? –

La verdad que no es fácil adaptarte (a la altura), pero gracias a Dios este tema lo estoy sobrellevando bien y estoy rindiendo en un buen nivel.

–Varios demoran mucho en mostrar sus condiciones …

–En mi caso fue diferente, rendí desde que llegué, a pesar de que me costó un poco el tema de la adaptación. Uno nunca se adapta totalmente, pero lo que hay que hacer es trabajar al máximo en los entrenamientos y ahogarte para que en los partidos podás manejar esa situación. Tenés que acostumbrar a tu cuerpo.

–Llevas varios meses en el país, ¿Cómo te has sentido en The Strongest?

La verdad muy bien, me han tratado excelente la directiva, la hinchada, los compañeros, y lo más importante es que han hecho sentir de la misma manera a mi familia, que está a gusto y cómoda. Por eso solo tengo agradecimiento para el club.

–Hay un duelo particular entre vos y Carlos Saucedo, por ser el máximo goleador del torneo, ¿cómo lo tomás?

–Para mí lo más importante es cumplir el objetivo del grupo, que es ganar, y después está el tema de ser el máximo goleador. En ese sentido, me siento muy tranquilo haciendo las cosas bien, pero no tomo nada como rivalidad (con Saucedo), repito, la prioridad es ganar con el equipo.

–¿Ves al Tigre candidato al título?

–No nos creemos favoritos, pero hay algo claro, y eso es que nunca hemos bajado los brazos, siempre hemos luchado para pelear por cosas importantes. Estamos tranquilos y pensando en cada partido que se nos viene, ya en el final veremos qué es lo que pasa.

–¿Cómo fue tener a Pablo Escobar de compañero y en poco tiempo como entrenador?

–Para mí fue bueno porque cuando era compañero ya daba indicaciones, por eso creo que no ha cambiado nada, debido a que ya estábamos acostumbrados y eso nos permitió entenderlo más fácil.

–¿Es distinto a cómo venían jugando el año pasado con otro técnico?

–En el fútbol nunca es igual (un técnico de otro), cada entrenador tiene su forma. No es que seamos más ofensivos o defensivos, sino que cada técnico tiene su libro y eso hay que respetarlo para que las cosas funcionen bien.

–¿Tenes algún socio futbolístico en este equipo?

–Sinceramente creo que todos porque están jugando para mí, no puedo dar un solo nombre porque no sería justo, pues en general he tenido la colaboración del equipo y eso hace que seamos más fuertes.

–¿No conseguir el título sería un fracaso, o no da para tanto?

–Si no salimos campeones, va a ser eso (fracaso) porque The Strongest es un equipo grande y un grande te exige ganar el título siempre.

–¿Creés que se pueden caer los rivales directos al título?

–La verdad, nosotros estamos pensando solo en nosotros, sabemos que si ganamos, vamos a estar ahí, en la pelea, ya después lo que hagan los otros no nos tiene que interesar.

–¿Cómo ves el club institucionalmente?

–El club tiene la mejor infraestructura del país, cualquier persona que ha estado ahí te lo puede decir.

–¿Cuánto ayuda tener las condiciones que mencionás?

–Muchísimo porque cuando ves las instalaciones te motiva a trabajar bastante porque te das cuenta de que es un club muy profesional, así que uno como futbolista tiene que comportarse de la misma manera, con profesionalismo y responsabilidad.

–¿Qué impresión te ha dejado el clásico paceño?

–Es emocionante, me gusta mucho porque se nota que la gente es futbolera. Se siente el apoyo de los hinchas, lo cual te da una gran motivación para dejar todo en la cancha. Es una fiesta que te invita a estar en ella.

–¿Qué te ha parecido el nivel del fútbol boliviano?

–Es muy competitivo y eso lo muestra la tabla de posiciones. Se ve un juego bastante técnico y con dinámica, eso es muy bueno para mejorar el nivel.

–¿Tu selección, sigue siendo una motivación extra?

–Claro que sí. Estoy trabajando duro para que pueda regresar a la selección de Panamá, ojalá se me dé porque es algo muy importante para cualquier futbolista representar a tu país. Veremos qué sucede más adelante.

–¿Cómo ves a tu selección de cara a las eliminatorias para el Mundial de Catar?

–Hay un buen grupo, que es lo más importante. La mayoría de los futbolistas seleccionados están jugando fuera del país, además tenemos la experiencia de haber estado en un Mundial (participaron en Rusia 2018) y eso influye bastante porque ese aspecto ayuda a que uno pueda desarrollarse más. Ojalá todo salga bien en el futuro.