Sánchez estalló al final del partido en el Hernando Siles

El director técnico de Blooming, Erwin ‘Platiní’ Sánchez, no se aguantó y expresó su molestia por los insultos recibidos desde las gradas por parte de los hinchas de The Strongest. “Yo jugué harto en este estadio y nunca dije que era solo de Santa Cruz, porque siempre representé a Bolivia, a cambas, collas y chapacos, pero ahora me pueden gritar de todo”, se descargó el DT.

Sánchez dijo a los medios paceños que hablará con el presidente de su club, Juan Jordán, para analizar su permanencia al mando del primer plantel. “Hablaré con el presidente porque ya me cansé de aguantar. Hago un gesto y se quiere caer el estadio, pero yo debo aguantarlos a todos”, agregó.

La rabia del entrenador es por los permanentes insultos que bajaron de las gradas cuando el partido estaba en juego y que aumentaron cuando se dirigía a los vestuarios. “Después dicen que nosotros somos los regionalistas”, se lo escuchó decir por la televisión que transmitía el cotejo desde el Hernando Siles.

El partido terminó con goleada de The Strongest sobre Blooming (6-1). El lance fue válido por la fecha 14 del Clausura.