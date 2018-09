Sixto Vizuete: “Vamos a jugar unos 10 partidos amistosos fuera para igualar a las otras selecciones”

Inteligencia y técnica, esas serán las exigencias del ecuatoriano Sixto Vizuete, el nuevo coordinador de selecciones inferiores de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que impondrá de principio para llevar a cabo el proceso de trabajo con los jugadores del país y que en un futuro mediano sean los nuevos talentos de la Verde mayor, en las futuras eliminatorias mundialistas.

Su primer desafío será el campeonato Sudamericano Sub20 que se cumplirá en 2019 en Chile. Para este desafío, Vizuete tiene planificado jugar 10 amistosos internacionales para llegar en igualdad de condiciones con las demás selecciones. Se mantendrá el trabajo ya desarrollado con la selección sub-17 y el primer microciclo empezará el 8 de octubre en Cochabamba.

Competencia con torneos en el país y partidos en el exterior, será la exigencia que busque Vizuete para formar a los nuevos talentos que sean el recambio en la Verde, en un trabajo coordinado y enmarcado en los conceptos del técnico, el venezolano César Farías, que será oficializado en la selección mayor, antes que finalice la gestión 2018.

-¿Con qué expectativas asume este cargo?

He llegado con mucho entusiasmo a Bolivia para servirles, para mejorar el fútbol boliviano y entregar mis experiencias y conocimientos; el objetivo principal es levantar este fútbol, que no ha tenido resultados positivos.

- ¿Por dónde empezará?

Primero la organización de campeonatos a escala nacional. Nos falta competencia en el país y después a escala internacional, que eso se dará con una buena organización de la federación. Veo ello con buenos ojos, puesto que el presidente César Salinas tiene muy buenas intenciones.

En busca de sus acompañantes. Vizuete está formando un cuerpo técnico nacional, entre los que podrían estar Juan Carlos Paz García (junto a él) y Juan Carlos Farah. Ambos son de Santa Cruz y saben lo que es trabajar con las menores. Foto: Etzhel Llanque

- ¿El trabajo de observación ya empezó desde el lunes?

Sí, empezamos en Santa Cruz y en La Paz. Hoy estoy acá en Oruro, observando a los jugadores. Esperemos que este campeonato, que se termina a mediados y la otra semana empezará la sub19, nos permita llegar a todas las ciudades, siempre que el tiempo así nos permita. Ese es mi trabajo y vamos a escoger a los mejores hombres de toda Bolivia.

- ¿En esta ocasión pudo observar algunos jugadores?

Hemos visto unos cuatro jugadores de Pando, también de The Strongest. Nuestra intención es llevar a los mejores hombres a los microciclos y ver cómo se desempeñan ellos estando concentrados, estando con los mejores jugadores de toda Bolivia, ahí sacaremos las evaluaciones y a los mejores hombres.

- ¿Qué diferencia notó entre los jugadores del llano y altiplano?

La parte técnica es muy buena en Santa Cruz, y hoy veo acá un poco más de fuerza, potencia, y eso se combina. Hay que tener hombres de buen pie, mucha fuerza, potencia y la inteligencia para jugar. Yo pienso que acá (en occidente) hay buenos jugadores. Tendremos que llevar unos tres o cuatro para que se involucren en los microciclos de trabajo.

- ¿Qué tan importantes son para usted los microciclos?

Buenos, si no les hacemos convivir en esas situaciones, ¿cuándo nosotros vamos a ver si tienen una mentalidad para soportar presiones? Es decir, jugar ante un público que abarrote el estadio. Entonces nunca vamos a tener comprobación de eso. Nosotros hemos venido con la intención de vivir con ellos esa experiencia con todos los elementos de Bolivia.

-¿Su trabajo debe estar acorde con la visión del técnico César Farías?

Es lo primero. Con la filosofía de trabajo que tiene el profe Farías debemos alimentarnos nosotros, porque este proceso de trabajo la iniciamos bajo las órdenes de César. Él es el técnico de la selección mayor y nosotros debemos trabajar para eso. Lógicamente con todos los estudios de idiosincrasia de acá, porque tampoco nosotros podemos cambiar de estilo, de modelo, si no tenemos los hombres.

Nosotros debemos de adaptarnos con las mejores metodologías, mejorar a los jugadores y tenerlos listos para jugar en la primera división.

Sixto Vizuete trabajó con las divisiones menores y con la selección mayor de Ecuador. Antes de venir a Bolivia renunció al trabajo que realizaba con la sub-20 de El Nacional. Foto: Etzhel Llanque

- ¿Qué modelo desean implantar desde las inferiores?

Vamos a analizar qué tipo de jugadores tenemos y lógicamente el fútbol está escrito a escala mundial. Lo primero que debemos ver es la parte técnica, el fútbol es combinativo: el balón debe combinarse entre los jugadores y si no se tiene técnica, no puede combinarse. Entonces, el fútbol debe ser combinativo, debe tener agresividad, que las transiciones sean rápidas y de eso se trata el fútbol. La organización táctica y la organización de inteligencia deben estar al servicio de nuestro equipo para que no nos sorprenda nadie.

-¿Cuánto conoce del fútbol boliviano?

Mucho. Participé en algunos Sudamericanos en las categorías sub-15, 17 y 20, analizando siempre a todas las selecciones. Sé cómo jugarle a la Argentina, conozco las características de cada uno de los jugadores, cómo es la historia del fútbol en Uruguay.

Si ponemos un ejemplo: decimos que Uruguay es muy fuerte por juego aéreo, entonces nosotros debemos trabajar para contrarrestar eso; si analizamos a Brasil, son muy dúctiles con el balón, tienen mucha habilidad y debemos controlar eso. Ecuador tiene mucha fuerza y velocidad.

Analizamos a Colombia: mucho sostenimiento de balón, eso se ha estudiado, y también a Bolivia porque me tocó enfrentarme muchas veces. Sé cómo jugarle a todos los países sudamericanos y ese es un plus, y una ventaja.

- ¿Qué concepto tiene del jugador juvenil boliviano?

Tiene mucha habilidad, técnica, y también hemos visto con buenos ojos en Santa Cruz que son de muy buen porte y estatura. Eso combinado con todo lo que hemos hablado, yo pienso que vamos a conformar una selección. Lo que le falta al jugador juvenil es competencia internacional, y se lo vamos a dar. Vamos a jugar unos 10 partidos fuera para llegar a un Sudamericano con las mismas condiciones que las demás selecciones.

¿Dónde serán las concentraciones?

Cochabamba. Es lo mejor en instalaciones, donde nos brindan todo y estamos en un sitio estratégico para albergar a los jugadores de todos los puntos de Bolivia.

- ¿Quiénes lo acompañarán?

Estoy con César Zambrano, que es mi asistente. En esta semana que viene vamos a definir a los que nos estarán acompañando: tres asistentes bolivianos, un preparador de arqueros boliviano y un preparador físico boliviano.

- ¿Le dieron una lista para escoger a sus colaboradores?

Tengo algunos, pero hay que definirlos. Lo principal es la predisposición a apoyar el proyecto, ellos deben tener los mismos objetivos nuestros y que son del presidente (César Salinas). Vamos a analizar bien a los mejores preparadores, porque tampoco hoy en los Sudamericanos puede andar gente que no tenga título de entrenador. Eso es un requisito para elegir a los mejores hombres de Bolivia.

-¿Planteará cursos con los entrenadores del país?

He venido a crecer con los entrenadores bolivianos, también por eso vamos a tener reuniones con los entrenadores para unificar criterios, y tendremos que venir a dar seminarios, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, para que vayan unificando criterios.

- ¿Qué le gusta exigir a Sixto Vizuete en sus equipos?

Equipos de orden, de mucha combinación, de inteligencia en el momento de decidir con el balón y agresividad constante. A momentos, que puedan hacer unas transiciones que hagamos de defensa-ataque, ataque-defensa, tendrán que ser muy ordenados y para eso se necesita mucha inteligencia.

- A los 16 años, ¿qué debe ya tener desarrollado el futbolista?

Debemos ver la parte técnica como aspecto importante en el fútbol, lo segundo, que es la parte de preparación física, iremos desarrollando con el pasar del tiempo. Esto no es de la noche a la mañana, pero sí nosotros tenemos la materia prima, que es la parte técnica, que para mi concepto es la principal para jugar al fútbol. Si no puede hacer un pase, no puede jugar al fútbol, esa es la parte técnica, la primordial.

- ¿Cómo armará su lista para el Sudamericano de 2019?

Tenemos un grupo de nombres que participaron en la selección sub-17, que vienen haciendo un proceso. Contamos con nombres de quienes vienen jugando fuera, así que vamos a reunirlos muy pronto. El 8 de octubre arrancamos con el primer microciclo y vamos a tener la participación de todos, para buscar las experiencias que han tenido anteriormente en torneos sudamericanos, en primera división.

Todo eso estamos analizando, y a este grupo de jugadores queremos darle competencia internacional. Se abrirá la posibilidad de observar algunos juveniles que participan en la Copa Simón Bolívar. Ojalá existan jugadores sub19, pero hay más apertura con la sub-16 para darles uno, dos o tres años de trabajo. Un jugador sub19 no va a venir a aprender, tiene que estar un poco consolidado y nosotros perfeccionarlo, y darle experiencia de competencia. Ese es nuestro trabajo.