¿Te preparas para ver a la Verde?, te damos los precios para que hagas tu churrasco

La expectativa por ver a la selección de Bolivia en la Copa América va aumentando a medida que se acerca la hora del partido ante Brasil. La Verde jugará a las 20:30 este viernes, sí señor, ¡viernes!.

Y como era de esperar, grupos de amigos y familias enteras se organizan para ver el duelo que marcará el debut del 'equipo de todos' que hoy es dirigido por Eduardo Villegas que asume por primera vez este desafío.

El churrasco es la primera opción para servirse como plato central de la noche por lo que te decimos cuánto es lo que puedes necesitar de dinero para disfrutar de esta tradición futbolera.

En diferentes mercados el kilogramo de pollerita se comercializa entre 23.50 y 26 bolivianos. Este corte es uno de los preferidos por su facilidad de cocción. Lo puedes acompañar con una ensalada de tomate (6 Bs el kg) y cebolla (5 bs).

El infaltable ají también es parte fundamental al igual que la yuca que cuesta 5 bolivianos las tres libras. La cantidad dependerá del número de personas que confraternizarán.

Hay quienes prefieren comer con arroz y otros acompañan la guarnición con pan. El precio del grano está a 5 bolivianos el kilo, mientras que el segundo vale 0.50 centavos la unidad.

Un buen churrasco debe tener chorizos así que puedes comprar el kg desde Bs 22, aunque los de mayor calidad se encuentran por encima de los 35 bolivianos.

Una vez tienes todo listo te damos algunos consejos para preparar y cocinar tu churrasco.

Los de la vieja escuela solo aplican sal a la carne, otros en cambio, optan por prepararla con limón y salsa soya y comino dejandola reposar por unas horas.

Antes de ponerla en la parrilla asegúrate de que esté limpia pues en el caso de que no lo esté, además de no ser higiénico, no dejará cocer bien tu carne. Dicho esto, asegúrate de tener una buena temperatura con el fuego y dejala cocer.

Recuerda, la carne no es una hamburguesa para que le des vueltas y vueltas. Debes colocarla del lado del hueso (si es pollerita) y siempre mirando que no se te vaya a pasar el fuego para evitar chamuscarla.

Pantalla gigante en Cotoca

La expectativa es tal que en el municipio de Cotoca se ha dispuesto colocar una pantalla gigante en plena plaza principal para que los amantes del fútbol puedan disfrutar del debut de la selección.