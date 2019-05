The Strongest ganó y sacó de la carrera por el título a Blooming

Blooming no pudo mantener el sueño de pelear por el título del Apertura, perdió por 3-1 este miércoles en La Paz ante The Strongest y ya no puede alcanzar al líder, Bolívar. Mientras que el Tigre se mete en la lucha, siempre y cuando su clásico rival pierda este jueves ante Oriente.

La academia cruceña se ubica en la cuarta posición, con 44 puntos, a siete de Bolívar (51), cuando restan dos partidos para el final. The Strongest ahora es tercero, con 46 unidades, a cinco de la academia paceña y a uno de Nacional (47), que es segundo.

En el Hernando Siles, se vio un Tigre ultra ofensivo y una academia defensiva esperando algún contragolpe.

El DT de la academia cruceña, Erwin Sánchez, apostó por llenar el medio campo con cinco volantes, ya que el objetivo era tratar de controlar el juego con Cristian Latorre, José Vargas, Junior Sánchez, Paúl Arano y Rafinha, cuatro de ellos jugadores de buen pie, aunque eso no fue suficiente para tener el balón.

Pablo Escobar, DT de The Strongest, decidió jugar con una línea de tres en el fondo para así aprovechar las bandas con Marvin Bejarano, por la izquierda, y con Danny Cure, por la derecha. Una idea que le funcionó muy bien porque el Tigre generó muchas situaciones claras de gol.

De no ser por Cordano, Blooming pudo terminar el primer tiempo goleado, pero el arquero le dijo no varias a veces a los atigrados que sufrieron para vencerlo. En cinco minutos, el portero le tapó dos chances claras a Reinoso que no podía creerlo, ya que en la primera ocasión fue casi debajo del arco.

Los locales siguieron fallando. Henry Vaca tuvo una posibilidad dentro del área chica, pero tardó y Fernández se interpuso evitando que el balón vaya al arco de Cordano, que parecía vencido.

Pero el gol era cuestión de tiempo, pues el juego era un monólogo, con el Tigre presionando y la academia aguantando. A los 33’, un tiro de Jhasmani Campos acabó en el 1-0, luego de que Cure tomó el balón al borde del área y lo cedió a Cardozo que desde fuera del área sacó un zurdazo que se metió al costado izquierdo del arco de Cordano, quien no pudo reaccionar porque estaba tapado por sus compañeros.

El gol fue un envión anímico para los locales que siguieron presionando para asegurar el triunfo, mientras Blooming trataba de recuperar el balón para tener más chances.

Un error de Erramuspe, que perdió el balón en su campo, provocó el 2-0 anotado por Jair Reinoso que, tras una combinación con Wálter Veizaga, quedó solo frente al arco para colocar el balón a un costado de Cordano. Fue a los 41’.

Lo liquidó

El DT Sánchez se lo jugó, puso al delantero Alexis Blanco, en lugar de Vargas. Además, ‘Platiní’ ordenó adelantar las líneas para buscar el descuento y a eso le agregó a Leonardo Vaca, que reemplazó a César Menacho, para potenciar su ataque.

Sin embargo, el Tigre aprovechó que la academia adelantó sus líneas y liquidó el duelo de contragolpe. El tercero fue obra de Bejarano que recibió un centro de Campos a las espaldas de la defensa rival y venció a Cordano con un disparo cruzado (63’).

Cuando parecía que se venía la goleada, el local se relajó y la academia reaccionó. Descontó por medio de Rafinha que tras un pase de Blanco definió solo ante el arquero Daniel Vaca, que nada pudo hacer (68’). El brasileño tuvo otra chance mano a mano con el meta del Tigre, pero esta vez no pudo vencerlo. El 3-1 no se movió y festejo fue del local.