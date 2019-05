The Strongest-Blooming, sin margen de error

Blooming y The Strongest necesitan este miércoles de la victoria para seguir con la ilusión de ser campeones, pues una derrota y hasta un empate los puede dejar fuera de combate. Se medirán en el estadio Hernando Siles por la fecha 24, antepenúltima del torneo Apertura.

Ambos representativos están supeditados al partido que Bolívar (51) sostendrá este jueves, en el estadio Tahuichi, ante Oriente Petrolero (34). Un triunfo de la academia paceña y una derrota de Nacional Potosí (47), en Warnes, contra Sport Boys lo hace campeón por anticipado a los celestes que dirige el argentino César Vigevani, a dos fechas del final del Apertura, ya que no lo alcanzarían, de acuerdo a su puntuación (54), en la tabla de posiciones.

Ahora, si pierde Bolívar, el panorama cambia y hasta un empate puede servirle a Blooming. No hay otra. Al que no le sirve un empate es a The Strongest. Si esto pasa, no le da la puntuación para continuar en la lucha. De ahí es que la fecha 24 de torneo Apertura se torna clave para los cuatro equipos que sueñan con la máxima corona. Los hinchas seguramente estarán con calculadora en mano en la jornada de este miércoles y jueves.

Con Cueto recuperado

La recuperación de una dolencia en el tobillo del pie derecho hará posible que Erwin Sánchez pueda contar con Robert Cueto entre los titulares del equipo que presentará en la sede de gobierno. El lateral derecho de la academia no jugó en las dos fechas pasadas y es una posible variante que el DT incorporará a su onceno.

El Tigre sin Wayar

Pablo Escobar, DT de The Strongest, no tendrá entre sus titulares al volante Diego Wayar, que fue expulsado ante Nacional Potosí (fecha 23). Gabriel Valverde podría sustituirlo.