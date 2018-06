The Strongest va hoy por el título y unos $us 3.000.000

The Strongest ya se frota las manos, pues está a un paso de lograr en esta jornada el título del Apertura y un premio de unos $us 3.000.000 por clasificarse para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Para que ello ocurra debe empatar al menos hoy (15:00) en su visita a Wilstermann, en el partido de vuelta de la final del primer campeonato de la temporada.

El único resultado que puede llevar a la definición del campeón a un tercer encuentro es un triunfo de Wilstermann, que en la ida cayó por 2-1 y que ante su gente quiere tomarse la revancha. Si ganan los rojos por cualquier marcador (no cuenta la diferencia de gol), el partido extra se definirá en una cancha neutral, en este caso sería el estadio Patria de Sucre.

El premio por participar en la fase de grupos será casi el doble del que recibieron este año los equipos ($us 1.800.000). Es decir que por cada uno de los tres partidos de local que se disputa recibirán $us 1.000.000, superior a los $us 600.000 de 2018. El segundo del Apertura será Bolivia 4 para la Libertadores de 2019, cuyo premio puede llegar a los $us 500.000. Los que disputaron la primera fase de esta copa recibieron $us 250.000 por clasificarse y $us 50.000 más si fueron eliminados.

Saucedo regresa en el aviador

Tras cumplir tres partidos de sanción por la expulsión que sufrió en el encuentro ante Blooming, Fernando Saucedo volverá a jugar en el medio sector de Wilster para estar junto a Jorge Ortiz. Esta variante obligará al técnico Álvaro Peña a mover algunos metros a Alejandro Meleán, que pasará de la zona de volantes al de lateral derecho. El sacrificado será Pablo Antonio Laredo, que fue titular en el último encuentro. También ingresará en el lateral izquierdo Óscar Vaca, por el expulsado Juan Pablo Aponte.

Arriba se mantendrá Gilbert Álvarez, apoyado por el brasileño Serginho, que llega desde atrás y que tiene buena técnica y definición. En el juego ofensivo es clave también el argentino Cristian Chávez. Con los tres inspirados, Wilster se vuelve temible.

Un Tigre con dos variantes

El onceno atigrado presentará dos variantes en relación con el anterior encuentro disputado el miércoles en el Hernando Siles: José Peñarrieta en el arco y Maximiliano Ortiz en el lateral derecho.

El ingreso de Peñarrieta se debe a la expulsión del arquero Daniel Vaca, que vio la roja en la ida a 10 minutos del final. Ortiz regresará a la titularidad por decisión técnica de César Farías, pese al buen partido que hizo Ramiro Ballivián ante Wilster, actuación que coronó marcando un gol.

Posibles alineaciones

Wilstermann: Arnaldo Jiménez; Alejandro Meleán, Álex da Silva, Ronny Montero, Óscar Vaca; Fernando Saucedo, Jorge Ortiz, Gabriel Ríos, Cristian Chávez; Gílbert Álvarez y Serginho

The Strongest: José Peñarrieta; Maximiliano Ortiz, Édison Carcelén, Fernando Marteli, Marvin Bejarano; Diego Wayar, Rául Castro, Ruddy Cardozo, Jhasmani Campos; Edis Ibargüen y Pablo Escobar