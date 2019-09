Trucco recuerda que en Destroyers le pusieron ‘Loco’

El ex arquero de la selección boliviana, Carlos Leonel Trucco, envió un saludo a los hinchas del club Destroyers, por su 71 aniversario, y recordó que defendiendo el arco del equipo cuchuqui le pusieron el apodo de ‘Loco’ que le quedó para toda la vida.

“Para los que no me conocen, yo era uno de los arqueros. Ustedes me pusieron el Loco Trucco y me quedó para siempre”, indicó en un video que envió desde México al programa Los Más Buscados de DIEZ. El argentino-boliviano integró uno de los equipos más recordados en la historia de Destroyers.

En 1986 coincidió con el denominado ‘trío de oro’ compuesto por Marco Antonio ‘Diablo’ Etcheverry, Erwin ‘Platiní’ Sánchez y Mauricio ‘Tapera’ Ramos. En ese equipo también jugaban Roberto Pérez, Víctor Hugo Andrada y Federico Justiniano, entre otros destacados de esa época.