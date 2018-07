Uruguay-Francia: potencia gala contra resistencia charrúa

Mbappé y Griezman –que llevan tres y dos tantos anotados en el torneo, respectivamente–, junto con Giroud, tratarán este viernes de romper la férrea defensa uruguaya conformada por Cáceres, Godín, Giménez y Laxalt.

Ambas escuadras vienen de superar en octavos de final a rivales más que complicados. Francia despachó a Argentina en un partido que en los últimos minutos se le pudo ir de las manos. Por su parte, Uruguay se deshizo de Portugal sufriendo más de la cuenta.

Los ‘Bleus’ son un combinado que basa buena parte de su juego en el buen trato de balón y la presión que ejercen Kanté y Pogba para recuperar el esférico cuando no lo tienen.

Te puede interesar:

Adelante cuentan con Mbappé, que ya contra Argentina demostró lo que es capaz, y Griezman, que pese a no aparecer en todo su esplendor, no deja de ser una preocupación. A esa ecuación se suma Giroud, que no da una pelota por perdida y pivotea como nadie.

Donde Francia no genera mucha confianza es en defensa. A pesar de que Umtiti y Varane son centrales de primer nivel, se desconcentran con facilidad.

Otra Celeste sin Cavani

“Sin Cavani, Uruguay tiene un 50% menos de posibilidades contra Francia”, dijo el ex delantero charrúa Darío Silva.

Las palabras del exjugador del Málaga encierran una gran verdad, sin el delantero del PSG la Celeste pierde la presión alta y un desahogo en el juego. Y es que Stuani, el probable sustituto de Cavani (que no está para jugar 90 minutos), no proporciona las mismas prestaciones que el 21.

Buena parte del juego charrúa dependerá de lo que hagan Torreira y Vecino, que junto con Laxalt forman un bloque compacto capaz de frenar a cualquier equipo. Adelante, Suárez tendrá que redoblar sus esfuerzos.

También puedes leer:

Probables alineaciones:

Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt - Nahitán Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur - Luis Suárez y Cristhian Stuani (o Edinson Cavani). DT: Oscar Tabárez.

Francia: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Hernández - N'Golo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso - Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.