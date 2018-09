Vargas dice que no es el momento de volver a Oriente

El sobrino de José Alfredo Castillo, Rodrigo Vargas, vive un buen momento en su carrera futbolística. Desde hace seis meses milita en el FC Karpaty de Ucrania y hace dos días marcó su primer gol oficial. Además se adapta cada vez mejor al país europeo y a su equipo, en el que tienen un estilo de juego distinto al nuestro. Su mayor deseo es disputar un mundial, pero primero desea competir en una Champions o una Europa League. También, como buen orientista, desea volver a vestir esa camiseta pero cree que “no es el momento”.

Rodrigo se le abrió el arco en un partido oficial, ¿qué se viene después?

(Tengo que) seguir trabajando, más de lo normal, para seguir por el mismo camino.

¿Qué hay detrás de esa conquista?

Mucho sacrificio, trabajo, paciencia, fe y confianza. Si uno hace bien las cosas, a veces tardan, pero llegan.

¿Cómo es su día a día en Ucrania?

Me levanto a las 8:00, media hora más tarde sale el bus cerca de mi casa. A las 9:00 tengo que estar en la base (de entrenamiento), 9:45 son las teorías del equipo y 10:30 salimos a entrenar. Me voy a mi casa a las 13:30, aproximadamente.

¿Qué le dice su entrenador, José Morais?

El DT siempre me habla de las cosas productivas que se pueden hacer por el equipo. Comparto el puesto con Marian Shaved, que siempre es convocado a la selección de Ucrania.

¿Cómo ha ido su proceso de adaptación?

Me siento cada vez más cómodo y tranquilo. Al comienzo fue difícil por el idioma, es totalmente diferente al nuestro en escritura y habla. En lo futbolístico, el juego es muy intenso, rápido, fuerte, táctico y demasiado dinámico. Al inicio, no fue nada fácil.

Hoy en día conozco muy bien la ciudad, entiendo un poco el idioma o, al menos, el contexto del tema y en lo futbolístico estoy muy bien.

¿A dónde apunta como futbolista?

Primero a jugar una Champions o una Europa League, también a llegar a un equipo de las ligas más competitivas del mundo.

Se perdió ser testigo de la final de la Champions (se jugó en Kiev, Ucrania) porque fue llamado a la selección, ¿le pesó?

No me pesa. Nada se compara con estar en la selección boliviana. La Verde es un orgullo, un privilegio y por ende nada me hace más feliz que ir a la selección.

¿Y Oriente? ¿Le gustaría volver?

Si me gustaría volver más adelante, no es el momento. Hoy quiero quedarme mucho tiempo en Europa y tratar de hacer mi carrera futbolística aquí. Oriente es el equipo donde debuté e inicié mi carrera. Me dio mucho y soy hincha de esos colores.