El cochabambino Eduardo Villegas dejó de ser técnico de la selección boliviana este jueves. Un día después, con cabeza fría, considera que el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), presidido por César Salinas, tenía planificada su salida porque “nunca” lo quisieron en la Verde.

“Han preparado bien mi salida, ellos (comité ejecutivo) lo tenían todo planificado. No nos querían, nunca me quisieron”, dijo Villegas, en un contacto telefónico con el programa radial Los Más Buscados de EL DEBER Radio. El DT cochabambino dejó la Verde luego de siete meses, en los que jugó cuatro particos amistosos y tres oficiales

Villegas sostuvo que Salinas, titular de la FBF, no le llamó para anunciarle que se rescindiría su contrato. El encargado de comunicarle la decisión fue Antonio Decormis, presidente de la comisión de selecciones, quien le argumentó “los malos resultados de la Copa América y que no hay equipos que quieran jugar amistosos con Bolivia”.

Villegas expresó que durante su tiempo al mando de la Verde sintió que se realizaron acciones de parte de la FBF que lo intentaron desgastar, pero que él “no se acobardó” y que estaba firme para continuar. "Fui paciente, traté de solucionar las cosas. Esto le hace daño a nuestro fútbol, es difícil que alguien aparezca con una carita mágica para solucionar todo", sostuvo.

Sobre el tema económico para la rescisión del contrato prefirió no hablar en este momento hasta arreglar su situación. “Considero que se debe respetar lo que está en los papeles y lo que está acordado verbalmente. Me gustaría tocar este tema más adelante, cuando estemos desvinculados para explicarles y decirle que se cumplió con todo o si no es así”, indicó Villegas.