Villegas pide reunión con Salinas para arreglar situación legal

El ex técnico de la selección boliviana, Eduardo Villegas, hizo llegar este lunes una carta a la Federación Boliviana de Fútbol donde solicita una reunión con el presidente de la entidad, César Salinas. El DT cochabambino busca darle solución al aspecto legal de la rescisión de su contrato.

“Con el objeto de establecer mi situación legal con la entidad que usted preside (Salinas) pido fijar día y hora para una reunión con urgencia”, dice la carta. El anterior jueves, el comité ejecutivo de la FBF decidió que Villegas dejaba de ser el entrenador de la Verde tras siete meses, donde jugó cuatro amistoso y tres partidos oficiales en la Copa América.

Villegas también indica en su misiva que hasta el momento no ha recibido el comunicado oficial que indique que deja de ser técnico de la Verde. “De manera extraoficial y por los medios de comunicación, me enteré que FBF pretendería rescindir mi contrato de prestación de servicios”, dice.

Se conoce que el cuerpo técnico de Villegas había acordado un salario mensual de unos $us 50.000, aunque el contrato establecía que ese monto se mantendría hasta la mitad del tiempo que duraba el contrato, luego habría un aumento de unos $us 10.000 más por mes, hasta el final de las eliminatorias.

El técnico hasta el momento no ha hablado sobre el aspecto económico para rescisión, aunque dijo que lo hará más adelante. “Considero que se debe respetar lo que está en los papeles y lo que está acordado verbalmente. Me gustaría tocar este tema más adelante, cuando estemos desvinculados para explicarles y decirle que se cumplió con todo o si no es así”, dijo Villegas, en una entrevista con Los Más Buscados de EL DEBER Radio.