Wilster-The Strongest, juegan esta noche una final de infarto

Nunca antes en Bolivia estuvieron en juego $us 3.000.000 ($us 1.800.000 era hasta este año) en una final liguera. The Strongest y Wilstermann jugarán hoy (20:00) por el título del Apertura y por la clasificación como Bolivia 1 a la Libertadores 2019. El ganador se quedará con los millones que otorga la Conmebol por los tres partidos de local en la fase de grupo de la Copa, un premio que dejaría sin deudas o al menos casi saneadas las cuentas de cualquier club boliviano.

Por esta razón, el partido de desempate de esta noche a jugarse en Sucre se adelanta será caliente, como ya lo fueron los anteriores dos encuentros en la ida en La Paz, con triunfo del Tigre por 2-1, y en la vuelta en Cochabamba, con victoria aviadora por 2-1. El ambiente se encargaron de calentarlo más los dos técnicos, con sus roces verbales: César Farías, del Tigre, y Álvaro Peña, del aviador.

Los cierto es que si hay empate tras los 90 los penales definirán al campeón del Apertura. El segundo deberá conformarse con ser Bolivia 4 para la Libertadores, cuyo premio no es nada despreciable, pues puede superar, según se ha adelantado en la Conmebol, los $us 500.000.

Como ambos equipos jugarán en cancha neutral, en el estadio Patria, hasta ayer por la tarde aún no había ambiente de final en Sucre. Por la noche comenzaron a llegar algunos hinchas y los mismos fanáticos locales comenzaron a hablar del choque. Por esa razón, se observaron pocas personas con poleras del Tigre o del aviador en las calles de la capital de la República. Hoy con la llegada de más fanáticos de La Paz y de Cochabamba se espera un ambiente de final desde tempranas horas.



El Tigre cambia de esquema

En el Tigre es un hecho el regreso de Daniel Vaca por José Peñarrieta. El arquero cumplió un partido de sanción por expulsión, mientras que en el medio entrará Wálter Veizaga por Jhasmani Campos, que vio la roja el domingo por una patada a Serginho, de Wilster. Por esta razón, Farías cambiará de esquema dejando de lado el 4-3-3 por el 4-4-2. Los delanteros serán Pablo Escobar y Edis Ibargüen. El resto del onceno será el mismo que cayó (2-1) en Cochabamba.

Vuelve Aponte



A pesar del buen partido que hizo Óscar Vaca por el lateral izquierdo de Wilster el domingo, el jugador dejará su lugar para que regrese Juan Pablo Aponte, que cumplió un partido de sanción. Otra variante se dará en la zaga central donde David Enrique Díaz jugará por el brasileño Alex da Silva, que quedó fuera por acumulación de amarillas. Peña también hará otro cambio tras la roja de Gabriel Ríos. Su reemplazante será Cristian

Machado, que reforzará la zona de marca en el medio sector, acompañado por Fernando Saucedo y Jorge Ortiz. El ataque será encomendado a Serginho, la gran figura del rojo, y a Gilbert Álvarez.

El Tigre jugará como en casa en el estadio patria

Con una Capital de la República con bastantes hinchas atigrados, incluso un poco más que Universitario, el equipo local, es casi un hecho que The Strongest jugará como local hoy en el estadio Patria frente a Wilstermann.



A los fanáticos locales se sumarán hoy hinchas que vienen desde La Paz en 20 flotas. También en Sucre hay una filial atigrada que se llama Los Capitalinos. A ellos se agregarán los estudiantes del colegio Junín, uno de los más tradicionales de Sucre y que lleva los colores de The Strongest. Los seguidores del aviador, los gurkas, también partieron desde Cochabamba anoche en 10 buses. Se pondrán a la venta 20.300 entradas.

En el aviador solo cuenta el presente y no el pasado

El técnico Wilstermann, Álvaro Peña, afirmó en la previa de la final ante The Strongest que para su equipo solo cuenta el presente y no el pasado, en la alusión de las bajas que tendrá, entre ellas la de su capitán el brasileño Alex da Silva, que se había convertido en el hombre más firme en la última línea.

La respuesta del DT se dio ante la pregunta de que si iban a pesar en el aviador las bajas de Da Silva y de Gabriel Ríos. “Lo que pasó queda atrás, ahora hay que mirar la final, que será intensa como son todos estos partidos que definen títulos”, sostuvo Peña, que llegó ayer por la tarde a Sucre junto a su equipo, que pretende sorprender al Tigre.

Wilstermann realizó ayer por la noche un entrenamiento liviano en el estadio Patria, donde se observó un buen ambiente entre los jugadores, en especial entre las figuras entre ellas Serginho y Cristian ‘Pochi’ Chávez.

Habrá sorteo del árbitro

Sorteo de árbitros. El árbitro que dirigirá la final saldrá de un sorteo que se lo realizará una hora antes del partido entre los colegiados Ivo Méndez y Juan Nelio García. Los asistentes serán Juan Pablo Montaño y José Antelo. Como delegado figura Roger Bello.

Cancha. El campo deportivo del estadio Patria lucía muy bien ayer cuando los equipos realizaron sus entrenamientos previos a la final de esta jornada.



Con poca luz. El entrenamiento de The Strongest, que comenzó de día, terminó de noche en el estadio Patria. A pesar de ello se prendieron a medias las luminarias.

Carcelén, en veremos. El zaguero ecuatoriano Edison Carcelén no realizó el entrenamiento completo por una molestia en la pierna izquierda. Si no

está en condiciones para jugar hoy en el Tigre, su lugar lo ocupará Gabriel Valverde



Bastante prensa. En la conferencia de prensa del Tigre hubo unos 30 periodistas de todo el país, mientras que la llegada de Wilstermann ayer a Sucre, casi a la misma hora, fue cubierta solo por un medio de comunicación.



Niños. El equipo sub 14 denominado Tigres de Oro, que disputa el torneo municipal de futsal de Sucre, estuvo ayer en el estadio Patria.