Yimy Montaño: “No puedo dejar tirado al club”

Montaño afirmó que no se puede ir sin dejar todo en orden en la institución refinera.

El presidente de Oriente, Yimy Montaño, tiene claro que su dirigencia, hoy por hoy, puede ser ‘observada’, pero aseguró no dejará el club a la deriva, tras la renuncia de Carlos Pontons, por lo que seguirá los pasos legales junto con el comité electoral y la comisión de fiscalización para convocar lo antes posible a una asamblea de socios, que debe definir la fecha de las elecciones para un nuevo directorio.

“Tampoco podemos dejar tirada a la institución, hay que ser responsable y vamos a actuar de esa manera”, fue la respuesta de Montaño tras la pregunta de si iba a renunciar en estos días, luego de que Pontons dio un paso al costado del directorio y pidió que el resto de los dirigentes sigan el mismo camino.

“Lo que diga Pontons para mí no tiene ningún valor y no merece comentario alguno. La decisión que tomó es personal”, apuntó el titular del club refinero, que también dejó en duda la seriedad de la carta de renuncia de Pontons, pues la misma no tiene fecha.

“Hay que mirar bien esa renuncia, sin fecha, me parece que hay que hacer las cosas bien, no es llamar a los medios solo por dar una nota”, criticó Yimy, luego de leer la carta que presentó Pontons el lunes por la tarde en la secretaría del club.

Además, Montaño explicó que la renuncia del vocal debe ser analizada y aceptada por el directorio del club, algo que hasta el momento no sucedió porque aún no se realizó la reunión de los pocos directivos que quedan: Carlos Ribera, Dorian Montero, Robert Castedo y Montaño.

“Sabemos lo que establece el estatuto del club (sobre la ilegalidad de un directorio con cuatro miembros), podemos decir: ‘Nos vamos’, y dejarlo todo, pero no es lo correcto porque hay que pagar sueldos y cumplir otras obligaciones; se debe ser responsable. Soy el más interesado en precautelar la institucionalidad y el destino del club”, explicó Montaño en la conferencia de prensa que ofreció ayer en San Antonio.

El dirigente reiteró que no tiene intenciones de quedarse en el cargo, pues también considera que debe llegar gente nueva, mezclada con algunos pocos directivos de experiencia, para hacerse cargo del club lo antes posible.

Contó que la semana pasada, antes del clásico y de la renuncia de Pontons, sostuvo reuniones con los miembros del comité electoral, que preside Mario Suárez Riglos, y con la comisión de fiscalización para hablar de todo el tema legal con el objetivo de llevar adelante las elecciones.

En ese sentido, el comité electoral está haciendo todas las consultas pertinentes a la Federación Boliviana de Fútbol para seguir los pasos legales en la realización de los comicios, pues por norma se debe tener el aval del máximo ente del balompié nacional.

“No queremos que luego se diga que las elecciones son ilegales o que haya algunas observaciones”, dijo el titular de Oriente, que espera que las planchas de los candidatos que se presentarán puedan mostrar sus planes con anticipación, ya que un proyecto como el que necesita el club no se realiza de un día para el otro.

El lunes, el presidente del comité electoral, Suárez Riglos, dijo, en el programa Los Más Buscados (FM 103.3), que tras la renuncia de Pontons el directorio era ilegal, por lo que todo lo que haga de acá en adelante puede ser objeto de observación.

El expresidente albiverde es uno de los más preocupados por la situación que está viviendo la institución, la cual comandó en la década de los 70, época en la que los refineros consiguieron el primer título nacional (1971) y luego el campeonato de 1979 en la Liga profesional.

No van a regalar nada a nadie

El titular de Oriente también habló de lo que resta del campeonato y dejó claro que, más allá de que el equipo refinero no pelee nada, pondrán lo mejor del plantel para conseguir triunfos. “Contra Bolívar (mañana) saldremos a ganar, no vamos a especular ni a regalar partidos para manchar nuestra historia, eso no va a suceder”, indicó Montaño, haciendo alusión a las especulaciones en las redes sociales sobre la posibilidad de ‘jugar para atrás’ ante la academia paceña para perjudicar a Blooming.

Yimy aprovechó la oportunidad para apuntar que la academia cruceña no fue superior a Oriente en el clásico del domingo que terminó a favor de los celestes por 3-2, con un gol de Paúl Arano sobre el final. “Por como jugamos, no merecimos perder”, resaltó el titular.