Los bolivianos ganadores del oro en Lima, no se cambian por nadie

Poco a poco comienzan a tocar tierra. Ayer estaban al parecer incrédulos aún por la magnitud del logro, darle un día antes al país su primera medalla de oro en 18 versiones de los Juegos Panamericanos. Ni bien se despertaron, le comenzaron a llover las llamadas de la prensa y de amigos. Eso sí lo primero que respondieron casi en conjunto es que esto no le cambia la vida, pero si los obliga a entrenarse más para apostar a cumplir otro sueño: jugar durante un par de años o más torneos profesionales del Tour de Estados Unidos.

Los héroes bolivianos Conrrado Moscoso, Carlos y Roland Keller, y Kadim Carrasco, que se impusieron en la final de ráquet por equipos a Colombia por 2-1, tuvieron una jornada ajetreada. Si en su entorno hubo bastante movimiento el sábado tras lograr el título histórico, ayer fue peor. Ellos, sin embargo, como viene ocurriendo, intentaron complacer a todos los medios y responder las llamadas de los amigos, que aún no lo habían felicitado. Tampoco tuvieron tiempo para ir a la ceremonia de Clausura de los Panamericanos 2019, pues su vuelo de regreso a Bolivia fue a media noche. Por ello su arribo a Santa Cruz, de Carlos y Roland, fue cerca de las 4:00 de esta madrugada. Casi a la misma hora llegó Conrrado a Sucre, y un poco antes lo hizo Kadim a La Paz.

Ellos aún no descansarán porque se vienen varios días de agasajos en sus respectivos distritos hasta que sus vidas de normalicen y vuelvan a sus trabajos, como Roland, que es coordinador de la Villa Deportiva Abraham Telchi, o en el caso de Kadim, manejando sus dos pequeñas empresas: Sport Bar y una línea de ropa deportiva. Tampoco quieren perder ritmo pues inmediatamente se pondrán manos a la obra para entrenarse con miras al Abierto de Estados.

Unidos, que se realizará del 2 al 6 de octubre. La participación de los cuatro raquetbolistas está asegurada en esta competencia de primer nivel gracias a sus patrocinadores. El viaje y gastos de alojamiento de Roland, Carlos y Kadim lo cubre Eforce, mientras que el de Conrrado corre por cuenta de Gearbox.

Otro sueño a la vista Siete de los ocho mejores países de la modalidad ráquet por equipos en los Panamericanos 2019 compiten en todo el Tour Profesional de Estados Unidos, que cuenta con 14 a 18 torneos por año. Los únicos que no participan en el tour son los jugadores de Bolivia, que tienen el sueño de hacerlo alguna vez, pero para ello necesitan apoyo.

Un rápido cálculo revela que el gasto por año por cada raquetbolista está entre los $us 25.000 a 30.000. En esta cifra no se incluye los gastos de preparación. “Si Carlos, Roland y Conrrado consiguieron el oro sin disputar estos torneos, que lógico elevarán su nivel, imagínense que pasaría con ellos mejor preparados“, sostuvo Kadim, que aseguró que está haciendo todo lo posible para jugar todo el tour profesional. “La idea era estar el primer año entre los 15 mejores del ránking profesional y luego mejorar hasta quedar entre los 10 primeros. Se puede”, manifestó.

A medida que pasan las horas el equipo nacional se da cuenta de lo logrado, porque Bolivia, siendo amateur, superó prácticamente a todos los jugadores profesionales de ráquet que estuvieron en los Panamericanos, y que en el aspecto económico tienen un trato especial de sus países. Como dato está el hecho de que cada deportista boliviano del ráquet recibió $us 100 de viáticos por las dos semanas que estuvieron en Lima.

El caso de Conrrado es aún más especial pues estuvo en la sede de la competencia, por ser el abanderado de Bolivia, durante unos 20 días. Ese monto queda pequeño con los $us 80 diarios que Colombia, por ejemplo, le entregó por viáticos a cada uno de sus representantes. Esta diferencia deja ver las diferentes apuestas que tienen los 41 países que participaron en los Juegos Panamericanos.

Premios a la vista Por sus logros es un hecho que Conrrado Moscoso será el deportista nacional que más dinero se llevará por premios económicos que pagará el gobierno nacional por medalla lograda en Lima 2019. El chuquisaqueño recibirá poco menos de $us 30.000 por haber logrado un bronce, cuyo incentivo es $us 10.000; una plata, cuyo premio es de $us 20.000, que debe compartirlo con Roland; luego obtuvo la de oro, que para el gobierno está valorada en $us 30.000, pero que debe dividirlo con los tres restantes integrantes del equipo de rácquet. Roland será el segundo con mayor porcentaje de premio por logro. El cruceño aseguró $us 10.000 por la medalla de plata en dobles, y $us 7.500 por la de oro en por equipos.