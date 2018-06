Bolivianos presentes en el Mundial de Rusia

Bolivia no participa en un Mundial desde 1994, pero esto no ha impedido que en las ediciones siguientes sus hinchas sean los representantes del país en estos torneos y Rusia no es la diferencia. En un recorrido realizado en los exteriores del estadio Luzhniki de Moscú EL DEBER se encontró con varios aficionados bolivianos que vivirán la inauguración de este evento.

Mira aquí el video del recorrido en la previa de la inauguración en la que aparecen los hinchas bolivianos: