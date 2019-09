Blooming anuncia que demandará a Aurora por racismo

El presidente de Blooming, Juan Jordán, afirmó en las últimas horas que demandará al club Aurora por racismo y discriminación en contra de un miembro de su cuerpo técnico ocurrido la noche del jueves en el estadio Félix Capriles. “Le hicieron sonidos de animales, específicamente de puerco o de chancho y eso no puede pasar en un campo deportivo. Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, indicó el dirigente en la capital cruceña.

Jordán recordó que en el torneo Apertura de este año su club fue sancionado por un acto similar sucedido en el estadio Tahuichi en contra de Serginho (jugador de Wilstermann). “Pagamos 30.000 dólares de multa. También quiero saber dónde se fue ese dinero, si hasta ahora no se hizo nada para evitar eso (la discriminación)”, agregó.

El dirigente también adelantó que pedirá que se sancione al delegado del partido (antes veedor) Adolfo Espinoza por minimizar la agresión al arquero Rubén Cordano cuando se dirigía a los vestuarios. “Dijo que no era para tanto porque no le habían tirado una casa. Así le hubieran tirado un chupete o un piano, pero el objeto le llegó a la cara, que por suerte no le dañó el ojo. Ese hombre le hace un daño al fútbol”, indicó.

Finalmente, la demanda también será para la terna arbitral encabezada por Javier Revollo por considerar que no tuvo autoridad para dirigir el partido y evitar mayores incidentes. Sobre el capitán Cristian Latorre afirmó que está en proceso de recuperación.

Jordán dice que Cordano se hizo expulsar

Respecto a la actitud del arquero Rubén Cordano en el incidente que provocó su expulsión, Juan Jordán, afirmó que eso lo verá el director técnico Erwin Sánchez. “El entrenador ve toda la parte deportiva y él evaluará sobre la sanción, porque eso que hizo es hacerse expulsar”, añadió.

El arquero de Blooming vio la roja en los últimos minutos por agredir a un delantero rival cuando el juego estaba paralizado. El partido terminó 0-1 en favor de la academia cruceña.