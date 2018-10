César Farías habló de la supuesta agresión contra Adolfo Fernández

El director técnico de la selección boliviana y de The Strongest, César Farías, habló con No Mentirás de PAT, después de que se hiciera público el video de su agresión en contra de Adolfo Fernández, hincha declarado de Bolívar. Calificó de “abusiva” la reproducción del multimedia en el que solo se ve cómo patea a Fernández –y no tiene audio-, ya que según el DT existieron hechos en el avión y el autobús.

Farías aseguró que su reacción se debió a que Fernández se fue contra Carlos Pino, dirigente atigrado, que recién había sido operado de la rodilla. “Esta situación, que es por la camiseta, viene generándose desde la partida del avión, con provocaciones (…)”, dijo el venezolano, en el programa nocturno de la Red PAT. Además, indica que todo es un plan en contra del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas.

“Quisiera saber cómo consiguieron el video de una institución sin una orden judicial”, se preguntó Farías, que afirmó tener chat, video y otras pruebas que las presentará en su momento para demostrar lo que dice. Incluso, indicó que fue un acto de “corrupción” la forma en que se obtuvieron las imágenes y remarcó que solo salió en defensa de Pino. “Yo voy con la planta del pie a apartarlos”, remarcó.

Según declaró Fernández hace algunos días, el hecho ocurrió cuando la delegación de The Strongest llegó al aeropuerto Viru Viru para un día después disputar el encuentro que acabó en derrota contra Blooming (2-1). “Todo sucedió cuando mi persona estaba en el sector donde se recogen las maletas. Allí me agredió y ante la presencia de varios integrantes del plantel. Hasta ahora no sé los motivos”, sostuvo Fernández que demandó a Farías, también a Pino. El recurso fue desestimado a los pocos días.