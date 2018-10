Comenzó el desafío de Carlos Lampe en Boca Juniors

Las cámaras y los periodistas que cubren Boca Juniors desde Argentina para las grandes cadenas internacionales rondaban desde temprano la puerta de salida de Aeroparque, por donde Carlos Emilio Lampe debía desembarcar. Y cerca de las 19:00 (hb), el arquero boliviano, que proviene de los registros de Huachipato, apareció de jeans y una camisa blanca que cubría su blazer negro, para dirigirse hasta la concentración de su nuevo club: el gigante Boca.

“Vengo a pelear el puesto; nadie viene a ser titular a ningún equipo”, dijo en primera instancia, en medio del enjambre de micrófonos y miradas de aficionados que se detenían para observar al arquero de 1,92 m que desde anoche ya es oficialmente jugador xeneize. Se paró firme, respondió una a una las preguntas por casi media hora y luego abandonó el aeropuerto, deteniéndose solo para atender los pedidos de fotos y autógrafos de los bolivianos que llegaron hasta ahí.

Poco antes, Sergio y Sebastián, dos hinchas que se identificaron de la ‘12’, lo abordaron para desearle suerte y decirle -en el caso del primero- que hacía 30 años que era socio del club y que había visto jugar a Milton Melgar. “Le deseo toda la suerte del mundo”, le dijo. Lampe llega a Boca para jugar solo la Libertadores (el 24 es ante Palmeiras en la Bombonera y el 31 la revancha en San Pablo), ya que no fue habilitado para la Superliga ni para la Copa Argentina porque los plazos fenecieron hace mucho.

Una de las cosas más llamativas antes de salir de Aeroparque fue la amabilidad que tuvo para atender a un grupo de estudiantes de Periodismo, la mayoría bolivianos. En las afueras había un grupo de aficionados, también conformado por bolivianos, que extendieron una bandera con los colores azul y oro. Dos funcionarios del club lo esperaron pacientemente para luego conducirlo a una reunión con el presidente Daniel Angelici, en la que ultimó los detalles del pase

El domingo por la noche, y luego de haber llegado a Santiago, Carlos reconoció haber hablado con el técnico Barros Schelotto, clave en su llegada, ya que fue quien se decidió por él en detrimento del peruano Pedro Gallese. “Hablé con Lampe y espero que no se duerma. Vamos a ver cómo está y después va a atajar el que mejor esté, como siempre”, retó Guillermo, sabiendo de la responsabilidad que asume, teniendo que soportar las críticas de traer un arquero por tres meses (solo para la Copa).

“Me convertí en el hincha número uno ante Cruzeiro; les agradezco a mis nuevos compañeros porque gracias a ellos estoy acá”, añadió el arquero, que tras destacarse en Huachipato -con récord incluido- fue contratado por Boca. En principio se informó de que iba a llegar hasta el hotel que tiene el club por la avenida 9 de Julio, cerca del Obelisco, pero la espera de algunos bolivianos por verlo ingresar no se dio sino hasta muy tarde. “No llego aquí de casualidad”, añadió.

LA IMAGEN DE MILTON MELGAR. Para los bolivianos que visitan el museo xeneize, es una parada obligada el lugar donde aparece Melgar cuando vistió esa camiseta entre 1986 y 1988. El volante unió a los bolivianos en Argentina cuando vistió las camisetas de Boca y luego la de River. Debutó el 26 de enero de 1986. Foto: Gery Zurita

Su padre, Juan Carlos, que llegó el domingo a Buenos Aires, optó por quedarse en el hotel y esperarlo. Él reconoció que está ansioso, pero confiado de que “todo saldrá bien”. Desde Chile, el boliviano no se vino solo, sino acompañado por Ángel Guillermo Hoyos, que fue DT de la Verde en las pasadas eliminatorias. Lampe reconoció que también recibió el apoyo del argentino y que ahora lo que queda es trabajar para quedarse. “Vengo para sumar, para ayudar al club”.

En pocas horas Carlos se pudo dar cuenta del gran movimiento que genera el mundo xeneize. No solo movió a una gran cantidad de periodistas, sino también a aficionados que se detenían para filmarlo y sacarle fotos. Esto es Boca.

Carlos Lampe: “Voy a dar la vida con tal de hacer historia acá”

El hincha Sergio Daniel Bordón le pidió una foto a Lampe. Foto: Olé

¿Cuál es tu sensación?

Es una bendición de Dios estar acá y desde mañana (por hoy) comenzar a trabajar duro, como siempre lo hice. Hay que disfrutar todo esto también, porque el fútbol se trata de eso, de disfrutar. Llegar acá no es fácil, más para un boliviano que le cuesta el doble, por eso me siento orgulloso. Tengo fe de poder quedarme y por eso voy a dar la vida con tal de hacer historia y quedarme en este club.

¿Viste jugar a Boca?

Veo todos sus partidos. Este equipo deja todo por la camiseta. Contra Cruzeiro, Boca lo controló, solo fueron 10 minutos de ellos y después fue todo merecido. Para destacar el sacrificio que pusieron todos para avanzar.

¿Esperabas esta trascendencia de la prensa?

Fueron días intensos porque el celular me iba a explotar; fue mucho más que cuando empatamos con Chile y Brasil (en la selección), pero eso es una idea de lo que es Boca, uno de los clubes más grandes del mundo.

Los medios estuvieron desde temprano, esperando la llegada del meta. Foto: Gery Zurita

¿Tuviste que dejar de lado la selección?

Lo que pasa es que no pude decir a tiempo porque no sabía qué iba pasar en el partido con Cruzeiro, ya que todo fue rápido, por eso no pude responderle a tiempo, pero luego el técnico de la selección me entendió y eso es bueno.

Tras el descanso, directo a trabajar para intentar ganarse un puesto

Legó a las 19:00 y luego de atender a los medios, Carlos Lampe se fue a una reunión con el presidente del club, Daniel Angelici, más otros directivos que lo esperaron antes de su incorporación. Luego de cenar se fue a descansar al hotel que tiene Boca en el centro de la ciudad y hoy, a las 9:00 (hb), está previsto que se incorpore al trabajo que dirige Barros Schelotto.

“Necesito descansar porque ya mañana quiero estar entrenando”, dijo el arquero. En realidad la práctica ha sido convocada para las 9:00 (hb), pero está previsto que él se vaya una hora antes para conocer las instalaciones. El técnico le manifestó que no hay tiempo que perder y que estos días de receso de la Superliga por la fecha FIFA deben ser aprovechados al máximo para que se vaya metiendo en las entrañas del club.

Boca jugará el 24 ante Palmeiras el partido de ida en la Bombonera, por las semifinales, y el 31, la vuelta en San Pablo. La otra semifinal es River-Gremio (23 y 30) y de ganar ambos argentinos se puede dar un superclásico en la final. Lampe sueña con poder estar de entrada.

El casillero de arquero estaba vacío y se espera que sea de Lampe

El comienzo de esta semana tuvo un dato llamativo, pues en el vestuario de Boca Juniors, en la Bombonera, estuvieron todos los casilleros ocupados, excepto los dos de los arqueros, pues uno de ellos será para el boliviano Carlos Lampe.

Foto: Gery Zurita

Hasta la anterior semana uno de esos casilleros lo ocupaba Agustín Rossi, que es titular en los partidos de la Superliga y lo fue también en el último partido en la Copa Libertadores ante Cruzeiro, aunque su actuación deja dudas y es por eso que Boca fue con todo por Lampe.

El otro casillero lo ocupaba Javier Bustillos, el tercer arquero, de 21 años, y que es probable que quede relegado por la llegada de Carlos, por lo menos es un hecho de que así será en la Copa, pues el boliviano está para jugar, aunque él dijo humildemente que “nadie tiene el puesto asegurado”.

El que aún espera es Esteban Andrada, que sufrió una fractura en el maxilar y tuvo que ser apartado del trabajo diario. Espera poder jugar si Boca llega a la final, aunque los médicos han considerado que eso dependerá de una última evaluación que se realice, poco antes.

Por dentro

Respaldo pleno. El domingo por la noche, Guillermo Barros Schelotto tomó contacto con Lampe para decirle lo que pretendía de él. Le pidió trabajo y le dio su confianza. Si está bien, atajará el 24 ante Palmeiras.

Presentación. Puede que no se dé, ya que la gente de prensa del club no había recibido nada oficial. Como se trata de una contratación solo por tres meses, en Boca estarían desestimando hacer un acto en la Bombonera.

Récord con Armani. Se lo recordaron los periodistas, pero él igual habló de su marca en Chile, con Huachipato (462’ sin recibir goles). “Y lo iba a mantener de no ser porque me hicieron un gol en posición adelantada”, dijo.

Los cuatro arqueros de Boca

Esteban Andrada. Está operado del maxilar y en recuperación. Fue titular en la ida con Cruzeiro.

Agustín Rossi. Viene atajando desde la vuelta con Cruzeiro y en los partidos de la Superliga.

Carlos Lampe. Llega con la ilusión de ser titular en la Copa. El 24 es ante Palmeiras en casa.

Javier Bustillos. Joven arquero que deberá ceder su puesto por la llegada de Lampe.

OPINIÓN / Sergio Galarza, exarquero

Carlos, al ‘monstruo’ lo vas a tener de tu lado

Hoy, con mucho por ganar, vos Carlos Emilio Lampe estás a punto de lograr -si es que ya no lo hiciste- algo que muchos arqueros de mi generación y, quizá, de tu generación soñaron conseguir por mucho tiempo: ponerse la camiseta de un club como Boca Juniors.

Llegar al más grande de Argentina, de Sudamérica o a uno de los diez mejores del mundo, debe ser espectacular, debe ser difícil mantener la calma o controlar la ansiedad de ponerse lo antes posible el buzo para empezar a entrenar. Esa sensación es la que hoy, de seguro tienes.

Quizá ya quieres conocer al técnico (Barros Schelotto), a tus nuevos compañeros -entre ellos Carlos Tevez- y, por supuesto, que los hinchas te respiren más cerca. Seguro que como todos nosotros estás muy entusiasmado, emocionado de poder estar ahí, y te lo mereces, has trabajado bastante para calzarte esa camiseta.

A diferencia de nosotros, los que alguna vez pasamos por la Bombonera, vas a tener a tu favor a ese ‘monstruo’ (sus hinchas) que es impresionante. De verdad que se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo mi paso por esa cancha, que a partir de hoy será tu casa.

Conocemos tu realidad y responsabilidad para asumir este tipo de retos y que lo que algunos comenten en contra, no te prive de disfrutar de la consecución de tu sueño. Estamos seguros de que además vas a tener de tu lado a una gran cantidad de bolivianos que viven en Argentina, quienes, al igual que nosotros, te brindarán un apoyo permanente en cada uno de los partidos.

¡Éxito Carlos! Y qué el “BOLIVIANO, BOLIVIANO” que hizo inolvidable el gran Milton Melgar retumbe nuevamente desde los cuatro costados.