Del campo a las canchas: la apasionante historia del árbitro fallecido en Bolivia

Víctor Hugo Hurtado Ogeda, era un joven que se ganaba la vida en el campo. Nació en la población cruceña de Yapacaní (provincia Ichilo) hace 32 años. Quedó huérfano de madre a los cuatro años, por lo que su señor padre terminó con su crianza y la de sus hermanos; sin embargo, los buenos valores de su progenitor los asimiló a cabalidad, porque le enseñó a trabajar y a estudiar al mismo tiempo.

A sus 15 años se tuvo que trasladar a Ivirgarzama (trópico de Cochabamba) donde terminó sus estudios de secundaria. “Salí bachiller en el colegio Toribio Claure, en un pueblito de Ivirgarzama”, afirmó Hurtado al programa cochabambino Panorama Deportivo, de Radio Urbana. La entrevista la concedió 48 horas antes del partido entre Always Ready y Oriente Petrolero, el domingo en el estadio de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto.

Hurtado indicó que llegó al arbitraje de casualidad. Era puntero izquierdo, pero una lesión de los meniscos, a los 18 años, lo obligó a dejar el fútbol. “Como no había árbitro y no podía jugar me dijeron que arbitre. Yo era delegado de mi equipo y tenía que hacerlo”, afirmó en diálogo con los periodistas Alex Machaca y Eduardo Sanabria.

Los ingresos lo sedujeron

Víctor Hugo Hurtado afirmó que en el campo ganaba 20 bolivianos por jornada (día trabajado), pero cuando comenzaron a pagarle los mismos 20 por un partido cambió su manera de ver la vida y de mejorar sus ingresos con menos esfuerzo físico.

“Como dirigía bien, los delegados de los otros equipos me decían Hurtado arbitrá para nosotros y te vamos a pagar. Me empezaron a dar 20 bolivianos por partidos, entonces los 100 pesos que yo ganaba en una semana de sol a sol, (arbitrando) lo hacía en un domingo. Era algo maravilloso para mí”, contó. Incluso sin ser árbitro titulado fue distinguido como el mejor de la zona.

Becado en la Universidad

Dejó el trópico cochabambino para trasladarse a la capital gracias a una beca que se ganó para la Universidad Mayor de San Simón. Ingresó a la carrera de Biología, pero su pasión por el arbitraje pudo más, por lo que con el tiempo dejó los estudios por el referato.

“Cuando llegué a Cochabamba en 2009, sinceramente, no pensé en arbitrar, pero frente de la casa donde vivo está la cancha Copacabana y obviamente veía dirigir y como mi vecino era árbitro, me invitó a formar parte de ese grupo. Ahí dirigí todo el 2009”, relató.

“Después el presidente del club Ayacucho me vio y me dijo, hijo usted por qué no se presenta a la Asociación. Aquí gana plata, pero allá va hacer carrera. Y de esa manera a finales de 2009 escribo una nota y me presento al colegio de árbitros, que en esa época estaba en elecciones”, recordó.

La anécdota

Sin ser titulado, la Comisión de Árbitros de Cochabamba lo designó para dirigir un partido de la primera B. La nominación no cayó nada bien a sus colegas por lo que fue cuestionado por los otros jueces.

“Me mostré en un partido sub-19 entre Wilstermann y Pelota de Trapo, yo recién estaba tres meses en el colegio de árbitros y dirigir un partido de esos era como dirigir un partido de la A. Lo hice bien y en la semana siguiente me dedignaron para dirigir en la B. Me puse feliz y fui a comprarme una polera nueva”, indicó.

“Me criticaron y decían ¿por qué Hurtado si recién está tres meses? Otros dijeron yo estoy cinco años y no he dirigido en la B. Entonces Mario López, de la comisión de designación me preguntó si era árbitro y le respondí que sí, pero que no era titulado. ‘Hijo porque no dijiste, mirá lo que has causado, me dijo’”, acotó en su larga entrevista. “Ese uniforme lo guardó como un recuerdo”.

Árbitro profesional desde 2015

El cruceño recién dirigió su primer partido el 12 de octubre de 2015. “Nunca me olvido fue entre Petrolero y Universitario de Pando”, me fue bien. No hubo problemas y desde entonces seguí en ascenso.

Hurtado en este Apertura es uno de los jueces con más partido. El día que falleció estaba dirigiendo el encuentro número 13 de la División Profesional. Perdió la vida en el hospital Norte después de sufrir dos infartos. Uno en el campo de juego y otro en el mismo centro de salud. Ahora el fútbol está de luto.