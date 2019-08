Eduardo Villegas deja de ser el técnico de la selección nacional

Eduardo Villegas no es más el técnico de la selección nacional. El cochabambino que dirigió a la selección en siete partidos (cuatro amistosos y tres oficiales) fue cesado por el comité ejecutivo de la FBF que en enero pasado lo había puesto en el cargo. Le criticaron al técnico la mala campaña en la Copa América de Brasil.

En la votación no participó el presidente de la FBF, César Salinas, y el único que mantuvo la posición firme de que se quedara en el cargo fue Robert Blanco, que funge como vicepresidente del ente que rige el fútbol nacional. El resto de los directores decidieron cesarlo luego de recibir el informe del técnico.

La reunión se llevó a cabo en La Paz y participaron los siete miembros del ejecutivo. Un día antes, Salinas se reunió con Villegas que esperaba seguir en el cargo. Los primeros detalles que han salido de la reunión es que Marco Rodríguez, Lily Rocabado, Rolando Aramayo, Antonio Decormis y Jaime Cornejo habían optado por su rescisión.

El balance del técnico es que dirigió siete compromisos, de los cuales seis fueron derrota y un empate. Debutó contra Nicaragua (2-2) y luego enfrentó a Corea del Sur (derrota por 1-0), Japón (1-0), Francia (2-0); Brasil (3-0), Perú (3-1) y Venezuela (3-1). El técnico asumió tras ser al más ganador de la historia del fútbol boliviano.

Desde adentro se ha criticado del técnico su falta de liderazgo en momentos álgidos durante la concentración, sobre todo luego de las derrotas en Brasil, pero además, de que la mala imagen mostrada en la Copa hizo que los amistosos ante Colombia y Costa Rica, fueran descartados, según informó Mediapro a la FBF.

De los candidatos que empezaron a sonar desde ayer, el que parte en punta es César Farías, el venezolano que dirigió a la selección de manera interina hasta diciembre de 2018. Además es un DT que conoce el medio y a casi todos los jugadores que milita en el fútbol nacional. Él también venía trabajando con los sub 23.

Los otros candidatos son Hernán Crespo, Jorge Burruchaga y Antonio López, este último español que trabajó en su momento con Xabier Azkargorta cuando la Verde se clasificó al Mundial. De todas formas, es Farías el que se mantiene en punta y se definirá en los próximos días junto a los amistosos que se vienen.

En contacto con DIEZ el técnico cochabambino fue tajante: "Hasta el momento no me han dicho nada oficial, hay que preguntarle a la FBF por qué se lo dieron a los medios y no a mí", dijo el entrenador escuetamente en un contacto teléfonico desde La Paz.