Estos son los 23 de Bolivia que disputarán la Copa América

Se develó una de las incógnitas de cara al torneo de selecciones que se viene. La Conmebol dio a conocer la lista de los 23 futbolistas bolivianos que disputarán la Copa América de Brasil 2019, en la que Bolivia debutará el 14 de junio nada menos que ante el anfitrión Brasil. De los 27 jugadores que hoy están en Nantes a la espera del choque ante Francia, cuatro quedaron fuera de la nómina de Eduardo Villegas.

“¡Aquí están! Conoce las listas oficiales de los equipos del Grupo A de la #CopaAmérica”, publicó la cuenta oficial del torneo de selecciones más antiguo del mundo, junto a las imágenes con las cuatro nóminas (Perú, Venezuela y Brasil integran el grupo de la Verde).

El plazo para la presentación de los elegidos por Villegas venció hace un día, pero fue oficializada la mañana de este viernes. En este momento, 27 jugadores están en Francia, ya que disputarán un partido amistoso con la campeona del mundo el domingo (15:00 hb) y dos tendrán que retornar a casa, pues se tiene previsto que los otros dos acompañen el trabajo en San Pablo.

#purapasion ���� #SeleccionBoliviana El defensor #RonnyMontero, los volantes José Vargas y Ramiro Vaca, además del delantero Henry Vaca, no entraron en la lista de 23 que #EduardoVillegas entregó para encarar el torneo que arranca el 14 de junio �� https://t.co/uiom4n4xG7 — Diez (@DiezDeportes) 31 de mayo de 2019

Son tres arqueros, nueve defensores, siete mediocampistas y cuatro delanteros los que componen el grupo de Villegas. El club que más futbolistas aporta es Blooming (5), le sigue Bolívar (4), The Strongest (3), San José (2), Nacional Potosí (2), Wilstermann (2), Puebla FC de México (2), Oriente Petrolero (1), Always Ready (1), y el Shijiazhuang Ever Bright de China (1).

Arqueros

1. Rubén Cordano (Blooming)

2. Carlos Lampe (San José)

3. Javier Rojas (Nacional Potosí)

Defensores

4. Saúl Torres (Nacional Potosí)

5. Diego Bejarano (Bolívar)

6. Erwin Saavedra (Bolívar)

7. Marvin Bejarano (The Strongest)

8. Roberto Fernández (Blooming)

9. Luis Haquin (Puebla FC)

10. Adrián Jusino (Bolívar)

11. Mario Cuéllar (Oriente Petrolero)

12. José María Carrasco (Blooming)

Mediocampista

13. Leonel Justiniano (Bolívar)

14. Alejandro Chumacero (Puebla FC)

15. Raúl Castro (The Strongest)

16. Diego Wayar (The Strongest)

17. Paúl Arano (Blooming)

18. Fernando Saucedo (Wilstermann)

19. Samuel Galindo (Always Ready).

Delanteros

20. Leonardo Vaca (Blooming)

21. Gílbert Álvarez (Wilstermann)

22. Marcelo Martins (Shijiazhuang Ever Bright de China)

23. Rodrigo Ramallo (San José)