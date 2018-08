Una hora con 45 minutos duró la rueda de prensa del técnico interino de la selección nacional César Farías en la que dio a conocer la lista de 25 jugadores para dos amistosos a jugarse en septiembre. Fiel a su estilo habló abiertamente de distintos temas relacionados con la preparación de la Verde.

En su plan de trabajo que maneja, está la posibilidad de entrenar en los nueve departamentos del país, pero el cuartel general de la selección mayor será la sede de Gobierno.

¿Cómo va la relación con César Salinas, presidente de la Federación?

- El señor Salinas merece mucho respeto, es un dirigente que siempre buscó superarse. Fue así que llegó a ser presidente de la Federación. Conozco su forma de trabajo, hablamos todos los días y le agradezco el respeto que tiene con mi persona. Entre nosotros no hay nada malo ambos buscamos los mismos objetivos. No firme nada, la realidad es que de aquí a enero pueden pasar muchas cosas.

¿Cuándo se hará oficial su puesto como entrenador de la Verde?

- No lo sé eso depende de los dirigentes, pero quiero decir que no estamos perdiendo tiempo. Estoy trabajando como si ya fuera el técnico de Bolivia. Si no lo fuera no hay problema y si me quedó no me van a agarrar de sorpresa. No estamos haciendo nada ilegal, quiero que la gente este consiente de esto, me duele decir que las camisetas de los equipos locales son más grandes que la de Bolivia, todos estos factores afectan. Yo quiero que la camiseta de Bolivia represente a todos. Cuando nos toque jugar con Brasil, la gente se sienta orgullosa, se puede ganar, perder o empatar, pero lo importante es que la gente sienta orgullo por esa camiseta.

¿Analiza reunirse con los demás técnicos que dirigen en el medio local?

- Sí. Yo sé que no soy moneda de oro para caerle bien a todos, pero estoy seguro que hablando con los técnicos entenderán que se debe aportar al trabajo de la selección. Un ejemplo claro es Oriente Petrolero, ellos en la primera convocatoria mandaron a sus jugadores. Entendieron que primero es Bolivia. Nosotros no estamos proponiendo nada malo para los clubes. Debemos trabajar en conjunto con los entrenadores, después la FBF, debe evaluar cómo se debe mejorar ese trabajo..

¿Cuándo se jugará con Arabia Saudita y cuál es el plan de trabajo para estos dos partidos amistosos?

- Necesitamos unas horas más para tener más a detalle la logística, el partido con Arabia está cerrado, solo falta concretar el segundo. Hubo algunos inconvenientes, no es fácil cerrar partidos amistosos, a veces se escapa detalles que no son culpa de la FBF. Estoy seguro que jugaremos las dos fechas, nosotros estamos preparados para afrontar ambos partidos.

¿Usted tiene en mente ir a entrenar a la Villa Deportiva en Cochabamba o será La Paz el cuartel general de la selección?

- La selección es de todos, pero el cuartel general será La Paz. No podemos privar a la gente de Yacuiba, Pando, Cochabamba o Sucre de ver a su selección. Pero hay una realidad que la fortaleza de Bolivia está en La Paz, debemos sacar provecho de la altura. Hace poco visité la Villa Deportiva y puedo decir que las instalaciones están en óptimas condiciones, pero será La Paz donde enfocaremos la mayor parte de nuestro trabajo.