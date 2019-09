Farías activó su plan con la mira en una competencia intensa

La sub 23 trabajó ayer por la tarde en la cancha de Blooming. La sub 23 tiene una dura prueba el miércoles ante Argentina, con César Farías en el banquillo. La selección trabajará por la tarde en la cancha del hotel. Foto. Prensa FBF

El plan ‘Farías’ ya está en marcha, o más bien, se ejecuta porque las urgencias apremian. El miércoles la sub 23 de Bolivia visita a su par de Argentina, y días para trabajar con comodidad no existen. Fue por eso que tras lanzar la convocatoria el sábado, ayer mismo se inició el trabajo en Santa Cruz con Lucas Nava (preparador físico) y Hamlet Barrientos (preparador de arqueros) ya que el DT César Farías, se unió recién por la noche tras estar en Cochabamba.

El primer objetivo del técnico con esta sub 23 es asentarla, darle confianza “para sembrar una sana competencia interna” que permita exigencia a pleno para ganar un espacio no solo en esta sub 23, sino en la selección mayor. Fue por eso que en más de una ocasión el técnico habló de esta categoría porque considera que es aquí donde está el combustible que permitirá encarar de una mejor manera la “extensa eliminatoria que dura tres años”.

Esa competencia interna busca cernir, dar al cuerpo técnico un abanico de mayores opciones para ocuparlos en cualquier momento de la competencia. El trabajo en la cancha de Blooming fue liviano y solo con los que estaban libre ya que a las 20:00 recién llegó Henry Vaca procedente de Universitario de Perú y cerca de las 23:00 lo hicieron los jugadores de Blooming que estuvieron en el partido ante Destroyers en el cierre de la fecha 10 del Clausura.

El choque ante Argentina será el miércoles desde las 18:00 (hb) y es por eso que el combinado debe viajar hoy mismo hacia Buenos Aires para alojarse en el hotel Howard Jhonson, donde trabajará por la tarde ya con Farías en cancha. La convocatoria fue de 30 jugadores, pero viajan solo 24 ya que los seis restantes deben unirse a la selección mayor que también ayer arrancó en Cochabamba, apuntando al duelo con Ecuador el 10 en Cuenca.

De los que viajan, hay quienes ya jugaron en la selección mayor como Rubén Cordano, José María Carrasco, Ramiro Vaca, Henry Vaca y Bruno Miranda. Es más, los tres primeros formaron parte de la selección que jugó la última Copa América en Brasil. El resto de los jugadores tienen la chance de ganarse un espacio en la preferencia de Farías, en un partido que se anticipa como exigente ya que Argentina lo espera con todo su arsenal en esta categoría.

“Ellos van a tener una labor muy compenetrada con la selección mayor, esto no es solo para este pre-mundial, sino para el que viene. Es una base muy importante que se debe cuidar mucho”, enfatizó Farías durante su presentación. Para esta primera convocatoria se agarró de una base de 53 jugadores de los cuales 30 fueron sub-23 y 20 para la selección mayor que comenzó a trabajar en Cochabamba apuntando al duelo con Ecuador.

El único que cuenta con un permiso especial es el lateral izquierdo Roberto Fernández, que viajó de urgencia en los últimos días a España para unirse al Cultural Leonesa ya que hasta hoy está permitido las firmas de contratos. El buen jugador que tuvo Blooming hasta la semana pasada, fue también a la Copa América y aunque jugó poco para Farías es uno de los que tiene chance de integrar el combinado mayor.

De esa primera nómina de 30 los que se quedan son Leonardo Claros (Always Ready), Kevin Pontons (Always Ready), Miguel Padilla (Nacional Potosí), Jorge Luis Áñez (San José), Juan Carlos Montenegro (Guabirá) y Misael Cuéllar (Guabirá). De acuerdo al cronograma, luego de jugar el choque ante Argentina está previsto que la delegación retorne el jueves al país, mientras que los que no viajan ya se fueron directo a la concentración en el valle.

Es que al regreso de Buenos Aires, la sub-23 se enfrentará en un amistoso a la mayor y luego jugará dos encuentros más ante Wilstermann y Aurora, los dos clubes más importantes de esa ciudad. Tras el retorno de la selección, el día 11, la delegación se desconcentrará a la espera de un nuevo llamado del técnico que también apunta con todo al Preolímpico que se jugará en Colombia del 15 de enero al 2 de febrero.

“Vamos a trabajar para seguir mejorando y buscar la idea del profesor César (Farías)”, apuntó Nava, que informó que hicieron una labor de activaciones con pelota durante la jornada. El primer entrenamiento contó con 18 jugadores (17 futbolistas de campo y un arquero) y se notó un buen ambiente. Los jugadores recién harán fútbol esta tarde luego de que lleguen a Buenos Aires. Está prevista una práctica liviana en la cancha del hotel.

El guardameta Jhon Jairo Cuéllar comentó que conoce a la mayoría de los convocados luego del paso en el sudamericano sub-20 en Chile. “Esperemos demostrar por qué estamos convocados. La mayoría estuvimos en el Sudamericano sub-20, vamos a dar lo mejor para agarrar un lugar”, dijo Cuéllar que lucha por un puesto en el equipo titular junto a Rubén Cordano, que milita en Blooming. Ambos arqueros se han destacado en sus respectivos equipos y lo más probable es que cada uno ataje un tiempo.