Julio César Baldivieso no va más como DT de Always Ready

Baldivieso exDT de Always Ready. Foto: APG

La historia entre Always Ready y Julio César Baldivieso llegó a su fin, así lo confirmó una fuente que merece fe a DIEZ.bo este lunes. Los motivos aún no fueron dados a conocer por la dirigencia oficialmente y lo único cierto es que el primer plantel se entrenará este martes bajo el mando del técnico de la reserva, Pablo Godoy, apuntando al partido que deben encarar el sábado (15:00) frente a The Strongest.

Baldivieso trabajó con normalidad este lunes en la mañana y en las últimas horas, la directiva le informó que ya no iban a requerir de sus servicios, supuestamente, por los resultados. En la tabla del torneo, el millonario es sexto (17 puntos), mientras que en la general es octavo (47 unidades), en el límite de la zona de clasificación a un torneo internacional.

Godoy tomará el mando del plantel, mientras la dirigencia encuentra al reemplazante de Baldivieso para el resto del torneo Clausura 2019. Se conoce que existen negociaciones con el venezolano Richard Páez, exDT de la Vinotinto. Su último equipo fue Deportivo Cuenca de Ecuador, al cual comandó en 2018. Por el momento, no sabe de otro nombre, pero hasta el fin de semana, el equipo que representa a El Alto puede tener nuevo entrenador.

Baldivieso llegó a Always Ready en enero de este año para suplir al mexicano David de la Torre que ascendió al primer equipo a la División Profesional del fútbol boliviano.

DIEZ intentó comunicarse con los dirigentes de Always Ready; sin embargo, las llamadas no fueron contestadas, mientas que Baldivieso respondió y dijo: “Estoy en una reunión con mi cuerpo técnico, por favor, comuníquese más tarde”.