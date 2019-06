Marcelo Martins se confesó en un programa de Brasil

Marcelo Martins Moreno concedió una entrevista calificada como una de las más maravillosas protagonizada por un futbolista al programa Bem Amigos, que conduce el reconocido presentador Galvao Bueno y que se emite por Sport Tv de propiedad del grupo Globo. La sinceridad del boliviano agradó a los siete panelistas, que lo aplaudieron en pleno set.

Martins contó cómo llegó al Vitória de Bahía a sus 15 años procedente de Bolivia. Mencionó que no la pasó nada bien, pero que tuvo en Francisco de Assis da Silva Junior, más conocido como Chiquinho de Assis (entrenador de las menores) al mejor aliado para mantenerse en un país desconocido solo por buscar días mejores para él y su familia. “Si me viera quiero mandar un abrazo, porque él fue mi segundo padre. Me ayudó mucho”, afirmó.

Cuando le preguntaron porque no jugó para Brasil en la mayor si ya había defendido los colores de la Canarinha en las menores, Martins respondió que quería ser un referente de Bolivia y que lo había conseguido. La respuesta del delantero, de 31 años, tuvo sus elogios minutos después.

“Es una de las más bellas entrevistas que hemos realizado aquí a un jugador de fútbol. Estaba en la selección brasileña sub-18 y la sub-20 y jugando en el fútbol brasileño, pero vio la necesidad de ser un referente para ayudar al fútbol de su país, eso es muy bonito”, mencionó el conductor. Agregó que fue una entrevista a “corazón abierto”.

Oportunidad para bolivianos

El delantero de la Verde valoró la oportunidad que le brindó el fútbol brasileño en el proceso de su formación. Llegó al Vitória en 2005, pero se consolidó en el Cruzeiro en 2008. Fue figura del equipo de Belo Horizonte y goleador de la Copa Libertadores ese mismo año.

“Yo quisiera que esas oportunidades también la tengan muchos jugadores bolivianos, para que se puedan entrenar en Brasil desde garoto (chicos) y tengan una mejor carrera para llegar pronto a la selección”, afirmó.

Nostalgia por Cruzeiro

Martins Moreno confesó que es hincha de Cruzeiro y que espera volver algún día a Belo Horizonte. “La torcida (hinchada) me apoya hasta cuando estoy jugando mal, apoya el tiempo completo y eso da confianza a un jugador. Me adapté muy bien a Belo Horizonte y espero volver a esa ciudad maravillosa”, disparó el ‘Flecheiro’.

Por el cariño que Martins le tiene al club brasileño no se descarta que el futbolista boliviano se retire de la actividad profesional en la Raposa. Actualmente defiende los colores de Shijiazhuang Ever Bright F.C de la segunda división del fútbol chino.

Roberto Carlos Fernández, el ‘minino’ que agrada a Marcelo

Martins Moreno no lo dudó cuando le pidieron que mencione algún jugador con buenas condiciones que esté surgiendo en la selección boliviana. “Hay un minino que va a jugar, tiene 19 años y va ser su segundo juego en la selección. Se llama Roberto Carlos, es lateral izquierdo, pero hay varios; solo necesitan esa oportunidad que hablé al inicio, de que alguien les abra las puertas del fútbol brasileño”, indicó.

Marcelo es uno de los fijos en el esquema de Eduardo Villegas. Su experiencia y conocimiento del fútbol brasileño será importante este viernes (20:30) en el Morumbí cuando la Verde se enfrente a Brasil en la apertura de la Copa América 2019.