Mira el desahogo de Saucedo en las redes

El volante Fernando Saucedo no halló mejor aliado que las redes sociales para desahogarse por la frustración que le dejó la eliminación de Bolivia en la Copa América. “Querida selección cuando quisiera darte más, pero es todo lo que tengo. Con lágrimas y destruido te digo no tengo más”, dice la primera parte del post que lanzó en su cuenta de Facebook y de Instagram.

Mensaje de Fernando Saucedo a la selección

Saucedo no ocultó el dolor que siente por quedar fuera en la primera fase y la lluvia de críticas que cayó sobre las espaldas de los jugadores, incluida la del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas. “Me duele tanto que todo el mundo diga que eres la peor selección. Te juro que di todo lo que tenía, (y) estoy seguro que mis compañeros también por cambiar esto. Lamentablemente hay que decirlo, nuestro nivel es bajo y es nuestra realidad”, agrega.

Afirmó que no es fácil vestir la Verde y desafió a los críticos a que se pongan en su lugar. “Hay tantos hijos de p… que creen que es fácil, que no ganamos porque no nos da la gana, pues que se ganen un lugar y que venga a jugar”, disparó.

Cerró pidiendo perdón a la selección y agradeciendo a su familia por el apoyo incondicional a lo largo de su carrera. Saucedo fue uno de los jugadores más regulares en el combinado de Eduardo Villegas. Fue titular en los tres partidos.

La Verde terminó última en el grupo A con cero puntos. Avanzaron a cuartos de final Brasil (7), Venezuela (5) y Perú (4).