‘Ney’ mostró su tobillo y llamó a la calma

“Después de la tempestad viene la calma”, escribió Neymar en Instagram. La publicación fue acompañada por una fotografía de su tobillo derecho. Se observa que la zona está inflamada. La estrella brasileña quedó fuera de la Copa América a causa de la grave lesión que sufrió la noche del miércoles en el amistoso ante Catar.

... Paris Saint-Germain’s Brazil striker will be reassessed by the club's medical department within the next 72 hours to define the rehabilitation process and recovery time for the player.