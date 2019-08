Oriente sufrió para ganarle a San José

Las manos de Romel Quiñónez y el tanto de Carlos Enrique Áñez le dieron un triunfo sufrido a Oriente sobre San José este jueves, por la noche, en el estadio Tahuichi. Fue 1-0, en un duelo intenso que permite a los albiverdes sumar seis puntos en el torneo Clausura, en el que ahora esta noveno.

El cambio de sistema y las variantes obligadas le hicieron bien a Oriente, que mostró más dinámica, mejor trato de balón, pero sobre todo mucha actitud para ir siempre al frente. Además, el equipo de Marón Camacho contragolpeó bien y así llegó la diferencia en los primeros 45 minutos.

La presencia de Daniel Rojas y Sebastián Gamarra, dos volantes centrales con buen pie, le dio buena salida al juego refinero que sentó presencia en la mitad del campo juego, donde también estuvieron participativos Lucas Mugni y Pablo Ruiz. El 10 fue nuevamente el más claro en la creación.

En 10 minutos, Oriente ya había generado un par de llegadas con sensación de gol; una chance más clara fue la de José Alfredo Castillo que no pudo pegarle bien al balón tras un centro de Ruiz al corazón del área. También lo tuvo Carlos Áñez que con un cabezazo casi supera al portero Rodrigo Banegas que se estiró para salvar su arco con la ayuda del travesaño.

San José trató de equilibrar el juego y buscó el arco rival, pero dejó espacio y en un contragolpe los albiverdes abrieron la cuenta. Castillo generó el contragolpe con un pase para Ruiz que arrancó desde la mitad de la cancha y luego cedió un pase dentro del área para Áñez que sacó un disparo suave por entre las piernas de Rodrigo Banegas, que nada pudo hace (15’).

Oriente pudo aumentar, pero el paló le dijo no a Ruiz que sacó un derechazo desde el borde del área. De la misma manera se salvó Romel Quiñónez tras un zurdazo de Marcelo Gomes que se estrelló en el palo derecho del arco refinero. El 1-0 no cambió en los primeros minutos.

En la segunda parte, los albiverdes comenzaron con la misma intensidad, pero no fueron efectivos. Sperduti de cabeza no pudo darle dirección al balón frente al arco tras un tiro de esquina, luego Castillo no pudo pegarle al esférico debajo del arco luego de la asistencia de Mugni.

San José lo tuvo en los pies de Rodrigo Ramallo, Sanguinetti y de Carlos Saucedo, a los que Romel Quiñónez le ganó el duelo, aunque ‘Caballo’, en una segunda chance, anotó un tanto que fue mal anulado por el árbitro luego de que el arquero albiverde había tapado de manera espectacular un disparo de frente a Sanguinetti, cuando el encuentro de acababa.

Oriente no lo liquidó cuando estaba en sus manos y terminó el partido sufriendo, pues el resto físico no le alcanzó para sostener el ritmo de la primera parte. Nicolás Franco, que ingresó en la segunda parte por Sperduti, se lo perdió solo frente a Banegas, en el último minuto, pero al final fue triunfo por 1-0 que sirve para escalar en la tabla de posiciones del torneo Clausura.