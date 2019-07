Pablo Escobar: “Voy a defender mi trabajo a muerte”

“Voy a defender mi trabajo a muerte”, disparó el técnico de The Strongest, Pablo Escobar, en conferencia de prensa frente a los rumores en redes sociales sobre su continuidad en el aurinegro y la supuesta llegada de Mauricio Soria, exentrenador de Oriente Petrolero. “No subestimen mi trabajo”, puntualizó.

La posición surge un día después de la reunión que sostuvo con la presidenta del club, María Inés Quispe, y su dirigencia.

“Ningún equipo será campeón en tres fechas, va ser campeón en 26 fechas”, reforzó Escobar explicando a la hinchada que restan 23 partidos (69 puntos en disputa) por recorrer donde pueden darse sorpresa con miras a la finalización del torneo, fijado para el 15 de diciembre.

“Que hable bajito, que sea educado y que sea respetuoso, no me hace menos que nadie y no me cambio (…) no soy cualquiera, lo que me pasó en la vida no me hace cualquiera (…) no soy más que nadie”, apuntó Escobar.

El entrenador confía en el proceso al mando de The Strongest y no se atemoriza a una salida temprana: “No se muere nadie, esto continúa, se abren muchas puertas, pero yo quiero estar aquí”.

El exenganche paraguayo y referente del Tigre se estrenó este año como técnico consideró que no tuvo malos resultados y una muestra fue el subcampeonato del torneo Apertura con 52 puntos.

Escobar fue rechiflado en la segunda fecha por el empate de local ante San José (1-1): “Si es verdad que no tuvimos un buen partido contra San José que creo que fue la imagen que más molestó y somos conscientes”. El técnico acalló críticas de una parte de la hinchada con la goleada a Guabirá (4-0), el pasado sábado en el estadio Hernando Siles.

El aurinegro visita el miércoles a The Strongest, en partido reprogramado de la tercera fecha.