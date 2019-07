“Ni come colla, ni toma cafecito”. Así se define Rafael Paz, presidente de Guabirá. Esto en respuesta a César Salinas, titular de la Federación Boliviana de Fútbol, que lo calificó de esa manera por considerarlo el principal instigador del grupo de los seis clubes cruceños que pararon parte de la segunda fecha del torneo Clausura en reclamo a una normativa que el ente federativo aplicó, supuestamente mediante un mal procedimiento, y que permitió que un futbolista pueda jugar en dos equipos en una temporada.

Pese a que su relación con Salinas no es de las mejores, Paz dijo sentirse tranquilo y destaca la unidad que se dio a partir de la decisión que tomaron por una causa justa, que puede llevarlos a mejores días en el balompié nacional. DIEZ habló con este directivo azucarero, que en mayo pasado fue distinguido por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz dada la obra y los logros que viene sumando con el representativo azucarero. Esto fue lo que dijo en la entrevista.

¿Durmió tranquilo cuando trascendió que Guabirá corría el peligro de descender al no presentarse a jugar en Aiquile ante Aurora?

Dormí sin ningún problema, porque conocía el nuevo reglamento FIFA, que está vigente desde junio y explica que no hay descenso de categoría cuando un equipo no se presenta sino una sanción de 10 mil francos suizos, más resarcimiento de daños. Lo correcto era que la Federación reprograme el partido. Pero lo que más me tranquilizaba era la actitud de los presidentes de los otros cinco clubes cruceños, que todo el tiempo demostraron unidad en aras de exigir reglas claras para todos.

En Cochabamba, el presidente de la Federación reiteró que tenía la razón y el pedido de ustedes, no. ¿Cómo lo tomó?

La cosa es clara. Si no se hubiera firmado una nueva resolución para que después se apruebe y legalice en un congreso extraordinario eso implicaba que le dábamos la razón a la Federación. Pero esto no pasó porque firmamos los catorce clubes para que a partir de ahora Aurora pueda jugar en Aiquile y que un futbolista pueda fichar en dos clubes en una temporada. Con todo esto quedó en claro que lo ejecutado por la Federación no estaba bien. Por eso que los seis clubes cruceños tuvimos la razón al pedirle al presidente, mediante una carta, que venga a Santa Cruz para aclararnos la reglamentación que ejecutaron sin consensuar con los clubes y sin aprobarla en un congreso. Por eso es que en el consejo superior se sumaron a nuestra propuesta Wilstermann y Bolívar.

¿Esto debió hacerse antes del inicio del torneo Clausura?

Por supuesto. Debió hacerse para que quede aprobado correctamente y no como se lo hizo.

¿Por qué Aurora tardó tanto en aceptar que el partido se reprograme?

Los seis clubes nos reunimos con el presidente de Aurora (Mirko Cornejo); participó también el presidente de la Federación, César Salinas. En un momento nos quedamos los dos solos y eso posibilitó que se llegue a un acuerdo, incluido el uso del estadio de Aiquile.

¿Hubo resarcimiento?

Sí lo hubo. Fue un arreglo por el que debemos cancelar.

¿Es cierto que acordaron el pago de 50 mil dólares?

No importa la cifra; lo que vale es el acuerdo y así hay que dejarlo.

¿Cómo queda su relación con César Salinas, quien llegó a calificarlo de “come colla”?

Nunca he tenido una mala relación con él. No sé qué le metieron a la cabeza sus colaboradores. No concibo por qué hizo semejante declaración. En primer lugar aclaro que no me gusta el café, ni como nada fuera de horario, y si visitaba antes a la Liga era netamente por asunto de mi club. No tengo tiempo para perderlo. Lo de ‘come colla’ es muy grave porque en mis empresas tengo más de 500 trabajadores de todas partes de Bolivia. Jamás discriminé a nadie. Además, Guabirá es de Montero, una población que quiere al equipo y con más de la mitad de gente que son del interior. Por eso soy un agradecido con todos y jamás discriminé, entonces por qué voy a ser un come colla. Me enseña ron desde niño a respetar y lo hago desde el más pobre hasta al más pudiente.

¿Sintió vergüenza?

Ha sido una cosa absurda, una falta de respeto total del presidente de la Federación contra una institución deportiva y contra el presidente de un club. En la reunión de consejo superior tomé la palabra y se lo manifesté, porque por sus declaraciones pone en riesgo hasta mi familia. Por eso le pedí que haga una aclaración y ha tenido que hacerla porque no podía quedar así.

Lo molestó bastante...

Cada uno es dueño de sus actos y cuando uno yerra hay que ser hidalgo en reconocerlo. Hay que ser humilde. Mi hijo (Rafael) en estos momentos no está en el país, pero me dijo que si Salinas no sacaba una aclaración sobre el tema le iniciaría una demanda judicial porque a su consideración esto no se puede tolerar. Salinas lo sabe y por eso le dije en Cochabamba que debe ofrecer una conferencia de prensa para aclarar por qué me insultó.

Después de la reunión del lunes sorprendió que Salinas pida la renuncia de Carlos Blanco, presidente de Destroyers, porque habló del resarcimiento económico que se le dará a Aurora, ¿cómo recibió esta nueva polémica?

Realmente no sé qué le está pasando al presidente de la Federación y se lo dije también en Cochabamba en pleno congreso. El presidente de un club merece respeto como también a la institución que representa.

Él habla de que hay un interés de los seis clubes cruceños de crear una superliga, ¿es cierto?

Lo dijo Yimy Montaño, cuando aún estaba vinculado a Oriente Petrolero. Él ya no está en el nuevo directorio que preside Ronald Raldes, pero hemos estado conversando con dos de sus colaboradores y en ningún momento se habló sobre esto. Además, nuestro propósito fue buscar la unidad y jamás apuntamos a desestabilizar a Salinas. Personalmente respeto al presidente de la Federación.

Otra cosa que lo molestó fue la carta que le enviaron los seis clubes para que venga a Santa Cruz y les aclare el tema sobre la nueva reglamentación de FIFA. Considera que fue muy irrespetuosa y que no descarta que se le inicie a todos los presidentes firmantes un proceso...

La carta es clara. Pedimos una reunión de emergencia antes de que se juegue la segunda fecha. En ningún momento se le falta el respeto. Solo pusimos las cosas que pensamos y al final tuvimos razón porque en el consejo superior se firmó una resolución para que se apruebe en un congreso.

El presidente de Destroyers teme que haya represalia contra su club porque estuvo involucrado en el paro del campeonato en la segunda fecha. Dijo que temía a los malos arbitrajes. ¿usted teme que a Guabirá le pase algo similar?

No tengo temor alguno. Guabirá tiene un buen plantel. Además, siempre hemos tenido malos arbitrajes. No es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Además, considero que contamos con árbitros honestos, pero que a veces se equivocan. Más bien espero que haya permanente capacitación para ellos.

¿Perdió autonomía el fútbol profesional al ser manejado ahora todo directamente desde la Federación?

Lo que pasa es que con el nuevo Estatuto de la Federación, el representante del fútbol profesional está en la cola, pasó a segundo plano en la estructura. En la actual, primero está la Federación Boliviana de Fútbol; después, la Asociación Nacional de Fútbol (ANF) y de ahí viene la División Profesional. Es todo al revés. Considero que primero debe estar el fútbol profesional porque somos los que generamos el dinero a la Federación y los que cedemos futbolistas a la selección.

¿Se equivocaron los clubes al apoyar que desaparezca la Liga?

Si, ha sido una equivocación total. Eso nos pasa por no leer bien los cambios que se hicieron al estatuto. Faltó asesoramiento. De aquí en adelante habrá novedades. No podemos seguir así.

¿Qué harán para recuperar la autonomía en el fútbol profesional?

Se puede cambiar esa parte del Estatuto. Lo dijo en el consejo superior el representante de la FIFA y Conmebol que asistió, Mariano Zavala, y que vendrá para el congreso. Se puede revisar el tema y después modificarlo. Es cuestión de que los 14 clubes del fútbol profesional estemos de acuerdo. Considero que habrá consenso total porque no podemos estar en la cola. Antes nos reuníamos cuando creíamos conveniente; éramos autónomos en todo sentido. No podemos depender de terceras personas.

¿Hoy qué pasa?

No hay una buena administración. El torneo Clausura estuvo a punto de no comenzar porque los clubes atraviesan por serias dificultades económicas. Por eso, si no se les entrega lo que les corresponde se torna muy complicado. Antes, cuando nos administraba la Liga, la plata no se tardaba más de 72 horas en desembolsar a los clubes. Así debe ser. Lo que pasa ahora es un abuso de autoridad. Además, antes de que comience el torneo Clausura, la empresa que tiene los derechos de televisión de los campeonatos le adelantó plata a la Federación para los clubes y hasta el momento no nos han repartido ni un centavo. Esto no es correcto. Esa plata no debería tardar en ser entregada más de 72 horas. En Argentina, por dar un ejemplo, el 80 por ciento de lo que ingresa por derechos de televisión va para los clubes profesional y el resto, a la Federación.

¿Acá cómo se reparte la plata de la televisión?

Nuestro acuerdo con la Federación ha sido siempre tener la mitad de todos los ingresos. Esto viene desde las pasadas gestiones. Cincuenta por ciento era para el fútbol profesional y el resto lo distribuía la Federación entre lo administrativo y las asociaciones afiliadas. Eso estaba claro.

¿Ahora cómo se distribuirán los recursos?

Tiene que ser el mismo trato.

De los 4 millones de dólares que recibieron de la Copa América, ¿la mitad debe ser para ustedes?

Así es. La mitad de todo lo que ingrese. Lo mismo debe pasar con los 12 millones de dólares del nuevo contrato con la televisión por las próximas eliminatorias. De esa cifra, seis millones deben ser para los clubes porque somos los afectados cuando se para el campeonato por la selección y los que cedemos los jugadores. Y aquí no se trata de pedir. Nos tienen que dar lo que nos corresponde por derecho. Es una obligación.

Hablemos de lo deportivo, ¿cómo ve el panorama de Guabirá en el torneo Clausura?

Hemos incorporado seis refuerzos y nuestro objetivo es meternos entre los primeros cinco del torneo. Sí o sí tenemos que clasificar otra vez a un torneo internacional. Podemos lograrlo. Tenemos un buen plantel y contamos con un buen entrenador.

¿En lo institucional como está el club azucarero?

Ahora contamos con una sede cuya cancha es mejor que la del estadio (Gilberto Parada). Otra novedad es que con el alcalde de montero (Mario Baptista) se acabaron las discrepancias. Ahora el terreno que nos originó un conflicto y que consta de 45 mil metros cuadrados ha sido dividido en dos partes iguales. Ellos ya empezaron a construir una piscina y un estadio para siete mil personas. De este último escenario acordamos con el alcalde que lo podremos utilizar sin costo alguno. En la otra parte, la que nos corresponde, estamos en el trámite final para contar con la documentación y así podamos iniciar la construcción de nuestro centro de alto rendimiento. La diputada Muriel Cruz está haciendo las gestiones en La Paz; gracias al apoyo del gobierno, que garantizó 3 millones de dólares para la obra, el club tendrá pronto una nueva infraestructura. Una vez esté concluida la obra todo se convertirá en una fundación para que nadie pueda hacer un mal uso de este inmueble, que será solo para el club Guabirá.

Eso quiere decir que la gestión que ha encarado está dando sus frutos... y sin comar ‘cafecitos’ como le dijeron...

Una persona que tiene más de 14 empresas y que da empleo a 500 personas no puede vivir de esa manera. La vida es muy corta. Hay que dejar huellas.