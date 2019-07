Sandona fue habilitado y está listo para debutar en Blooming

La práctica no tenía pausa. Había una exigencia a pleno del cuerpo técnico hacia un plantel que busca responder. Mientras la dirigencia presentaba la nueva cara de la Pascana Celeste y de la bonita sala de prensa, en cancha, Erwin Sánchez y sus colaboradores ajustaban los movimientos del equipo que mañana recibe a Sport Boys (20:30). ¿Alguna novedad? La presencia del argentino Agustín Sandona, el zaguero que está listo para debutar.

En el estreno de la sala de prensa, el presidente del club, Juan Jordán, adelantó lo que poco después se ratificó en cancha: “Sandona ya está habilitado”, sostuvo. El defensor de 26 años que llegó como refuerzo para el Clausura, dijo que llegaba en buenas condiciones físicas y que estaba para cuando el técnico lo convoque. Él ocupa la plaza que dejó Rodrigo Erramuspe que fue titular en el Apertura pero que optó por retornar a su país.

En principio hubo la vía libre para poder ver la práctica; es más, uno de los directivos autorizó que las cámaras se trasladaran cerca de la cancha, pero luego la medida se revirtió y se volvió a introducir a los periodistas en el sector de la Pascana porque ya Sánchez realizaba el trabajo táctico de cara a su segundo duelo. Ni siquiera se permitió tomar fotos a Rafinha y Rafael Barros que hacían trabajos con balón detrás de uno de los arcos.

Por cierto, los brasileños están cada vez mejor pero su estreno en este Clausura 2019 debe esperar hasta que se repongan de sus respectivas lesiones de rodilla. Sandona, entre tanto, sabe del desafío que le espera porque no hay tiempo ya que está obligado a engranar lo antes posible en un once que cada vez juega mejor porque vienen juntos desde el Apertura. El choque ante el Toro corresponde a la tercera fecha del campeonato.

Erwin Sánchez no es de mostrar el equipo con anticipación, pero de acuerdo a lo que se pudo observar, presentará el mismo equipo del domingo 14 ante The Strongest, excepto que Sandona va por Velásquez. Formaría con Cordano; Cueto, Carrasco, Sandona y Fernández; Sánchez, Latorre, Arano y Vaca; Ríos y Blanco; éste último en reemplazo del brasileño Barros y que no ha desaprovechado las chances que le dio el técnico cada vez que ingresó. Quizá, la otra novedad es Joselito Vaca que volvió a estar en el centro en lugar de Rafinha. Lucirá el cintillo de capitán.