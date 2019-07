Sebastián Gamarra: El tarijeño que se formó en el Milan y fichó por Oriente Petrolero

Su fichaje por Oriente Petrolero ha causado furor en las redes sociales y no es para menos, pues se trata de Sebastián Gamarra, conocido como el ‘Pirlo’ boliviano (22 años). Retorna al país después de once años, ya que a temprana edad emigró a Italia para formarse en el fútbol europeo. Su mayor objetivo es clasificarse a un mundial con la selección boliviana.

Gamarra dejó el país a sus once años, primero llegó al Brescia y después se fue al club de Lombardía. Poco tiempo después, fichó por el AC Milan. En 2015 debutó con el primer equipo ante el Reggiana en un partido amistoso, ingresó en la segunda etapa. En la siguiente temporada, y después de portar el cintillo de capitán del Milan Primavera, fue prestado al FeralpiSalò. Militó en el AC Pisa de la Serie B hasta el semestre pasado.

Se puso la Verde

En 2015, Gamarra fue convocado a la selección boliviana para la Copa América de Chile por el exentrenador de la Verde, Mauricio Soria, es más, lo hizo debutar frente a Argentina en un partido de preparación para el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Posteriormente, Julio César Baldivieso lo llamó para una fecha FIFA (contra Uruguay y Ecuador), pero no le dio minutos. Después, no fue tomado en cuenta.

“El debut con la selección fue una bendición y un regalo que me dio la vida. Siempre estaré agradecido con todos los que me ayudaron a que ese día esperado llegara”, dijo Gamarra en una pasada entrevista a DIEZ que hace cuatro años no sabe de vestir la camiseta del combinado nacional y que ahora llega al país con el deseo de volver.

El hijo predilecto de Tarija

Gamarra recibe constantemente el cariño de sus coterráneos chapacos. En 2014, el club Ciclón le entregó su camiseta oficial como reconocimiento como un futbolista destacado de la región. ‘Sebas’ agradeció el gesto de la institución deportiva y se puso la indumentaria del representativo tarijeño.

También fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, en 2015. En aquella oportunidad, Sebastián aseguró que seguía trabajando para dejar el nombre de su natal Tarija en alto. Además, manifestó que estaba orgulloso de sus raíces que las disfruta en sus vacaciones.

“Un saludo especial a todo el pueblo cruceño, a la hinchada más grande del país, que es la orientista. Estaré pronto en Santa Cruz disfrutar y vestir orgullosamente estos colores (los de Oriente)”, dijo Gamarra en un video que fue difundido a Unitel hace pocas horas. Todavía no se conoce el horario de su arribo a suelo cruceño ni de su presentación.