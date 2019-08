Sebastián Gamarra volverá en Oriente para un reto de altura

Su cartel de refuerzo en Oriente Petrolero le da mayor responsabilidad a Sebastián Gamarra, que retornará al onceno titular frente a Nacional Potosí este domingo (17:15). El volante se recuperó de una contractura muscular en el talón de Aquiles que lo dejó fuera del partido ante The Strongest y acompañará a Norberto Palmieri en la contención del equipo.

Gamarra mostró buenas condiciones en los encuentros frente a San José y Real Potosí, ambos duelos ganados por los refineros. “Los partidos que jugué los ganamos, así que eso me da confianza a mí y también al grupo”, expresó el ‘Pirlo’ boliviano a DIEZ, previo a la práctica de ayer que se llevó a cabo en la Fraternidad Camba.

El reto de Gamarra no es sencillo porque será la primera vez que juegue en el estadio Víctor Agustín Ugarte (3.780 msnm) y tampoco tuvo minutos frente a Aurora en el Félix Capriles. “Estoy tratando de tomar todos los consejos de mis compañeros, porque me comentaron que es difícil jugar allá arriba. Con la selección jugué en La Paz, pero me dijeron que es más alto”, indicó el mediocampista.

Las otras novedades en el onceno de Luis Marín Camacho son el ingreso de José Peñarriera en el arco por el lesionado Rómel Quiñónez y la alineación de Carlos Soliz por José Alfredo Castillo, que estará en el banco. Hará dupla con el argentino Nicolás Franco. Mientras que Carlos Áñez, Gustavo Olguín y Julio César Pérez no se mueven de la defensa. Palmieri, Pablo Ruiz y Lucas Mugni se mantienen en el medio campo, según se observó en la práctica de ayer.

Nogueira, a la ‘enfermería‘

El zaguero brasileño Sueliton Nogueira se resintió de la contractura muscular que presenta en la parte posterior del muslo de la pierna derecha. “Le dimos de alta, se unió al grupo, pero nuevamente sintió una molestia. Así que decidimos que realice fisioterapia”, explicó el médico del club, Jeus Salvatierra.

Nogueira puede ser el único de los cuatro lesionados que llegue al partido del miércoles frente a Sport Boys. Todo dependerá de su evolución en la semana.