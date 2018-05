Atleta boliviana pide ayuda en las redes para viajar a los Suramericanos

Ana Laura Méndez Moreno lanzó un post en su cuenta de Facebook que hizo despertar la sensibilidad de muchos amigos y familiares. La atleta, de 18 años, pidió ayuda económica para viajar hasta Cochabamba, donde competirá por el país en los Juegos Suramericanos.

"Soy Ana Laura Méndez Moreno, clasificada para los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, en lanzamiento de disco. Hasta la fecha, no he podido viajar hasta Cochabamba, porque las autoridades de Bolivia no me han brindado ningún apoyo económico. Nadie nos ha contactado, no tenemos ninguna información de cuándo podremos viajar, peor apoyo para preparación y material deportivo".

"Hace una semana debimos estar allá para (la) concentración y reconocimiento de las instalaciones. Somos dos montereños, mi entrenador Aldo Luis González Barbery y yo estamos sin apoyo y con la ilusión de vestir con orgullo nuestra bandera. Hoy publico esto pidiendo apoyo, mi participación es este sábado 2 de junio y no tengo cómo llegar", escribió la atleta nacional.

El mensaje de la deportista tuvo mucha repercusión casi de inmediato. Sus amigos y familiares lo compartieron más de 70 veces en menos de dos horas. "Mis familiares vieron mi publicación y dieron cuota para pagarme el pasaje en avión, que es lo ideal, después ninguna autoridad ni dirigente se comunicó conmigo", afirmó a DIEZ la deportista.

La madre de Ana Laura también se sumó al pedido de ayuda para su hija

Méndez agregó que de la organización le comunicaron que se traslade hasta Cochabamba vía terrestre y que en la ciudad del valle le devolverían los pasajes. "No tenía cómo ir, por eso no lo hice", resumió.

Por su parte, su entrenador Aldo González también lamentó la falta de apoyo por parte de las autoridades a la montereña. "Mientras nuestros rivales son bien tratados y llegan en avión, nosotros que somos locales nos quieren hacer ir por tierra. Para un deportista de alta competición es inadmisible que se lo mande en flota y todavía, que se tenga que pagar de su bolsillo el viaje. Iremos a competir en desigualdad de condiciones", señaló.

"Apoyen a mi niña", dice la madre de Ana Laura

La madre de la deportista, que compartió el post, también pide ayuda para su hija. "Apoyen a mi niña, es la mejor, qué lástima que las autoridades no apoyen, hubiera querido acompañarla puerta por puerta pidiendo ayuda para que ella puede viajar, pero hoy me encuentro delicada de salud", dice parte del mensaje de la señora Yaque Moreno.